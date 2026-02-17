Поезд Харьков — Львов изменил график: подробности от УЗ
Расписание поезда №21/22 Харьков — Львов откорректировали так, чтобы он стал удобнее для путешествующих в Винницу, Хмельницкий и Тернополь.
О новшествах сообщила сегодня, 17 февраля, пресс-служба АО «Укрзалізниця». Изменения уже вступили в силу. Теперь из Харькова поезд будет отправляться в 19:26 (вместо 14:27). Таким образом изменилось время прибытия в города по пути следования:
- Прибытие в Винницу — 05:40 (вместо 00:54).
- Прибытие в Хмельницкий — 07:32 (вместо 02:42).
- Прибытие в Тернополь — 09:14 (вместо 04:35).
Таким образом на поезд будут успевать пассажиры электричек:
✅ №6430 Изюм — Харьков (прибытие в 17:21).
✅ №6023 Слатино — Харьков (прибытие в 18:12).
«Кроме этого, появится удобная возможность путешествовать из Харькова в Каменец-Подольский с пересадкой в Хмельницком на пригородный поезд №6383/6384 Хмельницкий — Ларга, который отправляется из Хмельницкого в 08:05 и прибывает в Каменец-Подольский в 11:40», — отметили в УЗ.
Билеты уже в продаже.
Читайте также: Поезда Харьков-Ужгород меняют маршруты, назначен новый поезд Харьков-Сумы
Напомним, движение поездов возобновили на поврежденном участке в Лозовой. Для движения из Лозовой в сторону Краматорска пассажирам все еще советуют воспользоваться автобусами. «Проліска» возит бесплатно и производит обязательную регистрацию перед посадкой. На Изюмском направлении региональные экспрессы идут по графику.
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", новости Харькова, поезд, потяг, расписание;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Поезд Харьков — Львов изменил график: подробности от УЗ», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 февраля 2026 в 17:26;