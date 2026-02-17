Поезд Харьков — Львов изменил график: подробности от УЗ

Расписание поезда №21/22 Харьков — Львов откорректировали так, чтобы он стал удобнее для путешествующих в Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

О новшествах сообщила сегодня, 17 февраля, пресс-служба АО «Укрзалізниця». Изменения уже вступили в силу. Теперь из Харькова поезд будет отправляться в 19:26 (вместо 14:27). Таким образом изменилось время прибытия в города по пути следования:

Прибытие в Винницу — 05:40 (вместо 00:54).

Прибытие в Хмельницкий — 07:32 (вместо 02:42).

Прибытие в Тернополь — 09:14 (вместо 04:35).

Таким образом на поезд будут успевать пассажиры электричек:

✅ №6430 Изюм — Харьков (прибытие в 17:21).

✅ №6023 Слатино — Харьков (прибытие в 18:12).

«Кроме этого, появится удобная возможность путешествовать из Харькова в Каменец-Подольский с пересадкой в ​​Хмельницком на пригородный поезд №6383/6384 Хмельницкий — Ларга, который отправляется из Хмельницкого в 08:05 и прибывает в Каменец-Подольский в 11:40», — отметили в УЗ.

Билеты уже в продаже.

Напомним, движение поездов возобновили на поврежденном участке в Лозовой. Для движения из Лозовой в сторону Краматорска пассажирам все еще советуют воспользоваться автобусами. «Проліска» возит бесплатно и производит обязательную регистрацию перед посадкой. На Изюмском направлении региональные экспрессы идут по графику.