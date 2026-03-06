Live

Новая подземная школа заработала в Дергачевской громаде на Харьковщине

Общество 18:10   06.03.2026
Оксана Якушко
Новая подземная школа заработала в Дергачевской громаде на Харьковщине Скриншот

Новая подземная школа способна принять более 800 учащихся в две смены, сообщает ХОВА.

В Харьковской области появилась еще одна безопасная образовательная среда со свойствами противорадиационного укрытия. Его построили на базе одного из лицеев.

В новой подземной школе организовали офлайн-обучение для более, чем 800 учеников в две смены, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Подземная школа насчитывает 20 кабинетов. Площадь объекта — около 1,5 тысяч кв м. Обустроили медицинские и методические помещения, комнату администратора, буфет-столовую, зоны для хранения продуктов и воды, раздевалки и санузлы, в том числе для людей с инвалидностью», — рассказал Синегубов.

Начальное пространство укомплектовали всей необходимой мебелью, учебными досками, мультимедийным и компьютерным оборудованием, бытовой техникой, аптечками, хозяйственным инвентарем.

Также из местного бюджета для заведения купили два школьных автобуса, адаптированных для маломобильных групп населения.

Сейчас в громаде благодаря тому, что открыли подземную школу, на смешанную форму обучения перешли три учебных заведения — это 47 классов. Всего в регионе уже удалось охватить офлайн-образованием более 60 тысяч детей. Идет строительство еще 17 подземных школ для около 30 тысяч учащихся.

Читайте также: Подземный детсад за 132 млн для 13 детей хотят строить на Харьковщине — ХАЦ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
05.03.2026, 12:17
Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте
Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте
06.03.2026, 16:29
Сегодня 6 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 марта 2026: какой праздник и день в истории
06.03.2026, 06:00
Скачок цен на бензин и дизтопливо в Украине: что говорит премьер и эксперты
Скачок цен на бензин и дизтопливо в Украине: что говорит премьер и эксперты
06.03.2026, 14:07
Подземный детсад за 132 млн для 13 детей хотят строить на Харьковщине — ХАЦ
Подземный детсад за 132 млн для 13 детей хотят строить на Харьковщине — ХАЦ
06.03.2026, 12:09
Новая подземная школа заработала в Дергачевской громаде на Харьковщине
Новая подземная школа заработала в Дергачевской громаде на Харьковщине
06.03.2026, 18:10

Новости по теме:

13.02.2026
Российские FPV-дроны утром массированно атаковали приграничье Харьковщины
28.09.2025
FPV убил отца на глазах ребенка, Купянск изолировали – итоги 28 сентября
28.09.2025
Отец погиб, мать ранена, у дочки стресс: удар FPV по авто в Харьковском районе
22.09.2025
FPV-дрон атаковал машину в Харьковском районе, в Купянске погибла женщина
04.09.2025
Дроны РФ на оптоволокне долетают уже до пригорода Харькова — Задоренко (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новая подземная школа заработала в Дергачевской громаде на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 марта 2026 в 18:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новая подземная школа способна принять более 800 учащихся в две смены, сообщает ХОВА.".