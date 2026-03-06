Новая подземная школа заработала в Дергачевской громаде на Харьковщине

Новая подземная школа способна принять более 800 учащихся в две смены, сообщает ХОВА.

В Харьковской области появилась еще одна безопасная образовательная среда со свойствами противорадиационного укрытия. Его построили на базе одного из лицеев.

В новой подземной школе организовали офлайн-обучение для более, чем 800 учеников в две смены, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Подземная школа насчитывает 20 кабинетов. Площадь объекта — около 1,5 тысяч кв м. Обустроили медицинские и методические помещения, комнату администратора, буфет-столовую, зоны для хранения продуктов и воды, раздевалки и санузлы, в том числе для людей с инвалидностью», — рассказал Синегубов.

Начальное пространство укомплектовали всей необходимой мебелью, учебными досками, мультимедийным и компьютерным оборудованием, бытовой техникой, аптечками, хозяйственным инвентарем.

Также из местного бюджета для заведения купили два школьных автобуса, адаптированных для маломобильных групп населения.

Сейчас в громаде благодаря тому, что открыли подземную школу, на смешанную форму обучения перешли три учебных заведения — это 47 классов. Всего в регионе уже удалось охватить офлайн-образованием более 60 тысяч детей. Идет строительство еще 17 подземных школ для около 30 тысяч учащихся.