Нова підземна школа запрацювала у Дергачівській громаді на Харківщині

Суспільство 18:10   06.03.2026
Оксана Якушко
Нова підземна школа здатна прийняти понад 800 учнів у дві зміни, повідомляє ХОВА.

У Харківській області з’явилося ще одне безпечне освітнє середовище із властивостями протирадіаційного укриття. Його збудували на базі одного з ліцеїв.

У новій підземній школі організували офлайн-навчання для понад 800 учнів у дві зміни, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Підземна школа налічує 20 кабінетів.  Площа об’єкта — близько 1,5 тисячі кв м. Облаштували медичні та методичні приміщення, кімнату адміністратора, буфет-їдальню, зони для зберігання продуктів і води, роздягальні та санвузли, зокрема для осіб з інвалідністю», – розповів Синєгубов.

Навчальний простір укомплектували усім необхідним — меблями, навчальними дошками, мультимедійним і комп’ютерним обладнанням, побутовою технікою, аптечками, господарським інвентарем.

Також із місцевого бюджету для закладу купили два шкільні автобуси, адаптовані для маломобільних груп населення.

Наразі у громаді завдяки тому, що відкрили підземну школу, на змішану форму навчання перейшли три заклади освіти — це 47 класів. Загалом у регіоні вже вдалося охопити офлайн-освітою понад 60 тисяч дітей. Триває будівництво ще 17 підземних шкіл для близько 30 тисяч учнів.

Автор: Оксана Якушко
