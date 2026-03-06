Нова підземна школа запрацювала у Дергачівській громаді на Харківщині
Нова підземна школа здатна прийняти понад 800 учнів у дві зміни, повідомляє ХОВА.
У Харківській області з’явилося ще одне безпечне освітнє середовище із властивостями протирадіаційного укриття. Його збудували на базі одного з ліцеїв.
У новій підземній школі організували офлайн-навчання для понад 800 учнів у дві зміни, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Підземна школа налічує 20 кабінетів. Площа об’єкта — близько 1,5 тисячі кв м. Облаштували медичні та методичні приміщення, кімнату адміністратора, буфет-їдальню, зони для зберігання продуктів і води, роздягальні та санвузли, зокрема для осіб з інвалідністю», – розповів Синєгубов.
Навчальний простір укомплектували усім необхідним — меблями, навчальними дошками, мультимедійним і комп’ютерним обладнанням, побутовою технікою, аптечками, господарським інвентарем.
Також із місцевого бюджету для закладу купили два шкільні автобуси, адаптовані для маломобільних груп населення.
Наразі у громаді завдяки тому, що відкрили підземну школу, на змішану форму навчання перейшли три заклади освіти — це 47 класів. Загалом у регіоні вже вдалося охопити офлайн-освітою понад 60 тисяч дітей. Триває будівництво ще 17 підземних шкіл для близько 30 тисяч учнів.
Читайте також: Підземний дитсадок за 132 млн для 13 дітей хочуть будувати на Харківщині – ХАЦ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дергачевская громада, Олег Синегубов, підземна школа, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Нова підземна школа запрацювала у Дергачівській громаді на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2026 в 18:10;