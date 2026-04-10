Харьковводоканал мог бы погасить долги и иметь прибыль: Терехов назвал условие

5,1 миллиарда гривен разницы в тарифах не компенсировало государство КП «Харьковводоканал» только за время полномасштабной войны, сообщил мэр Игорь Терехов в ответе на материал ЭП (по данным издания, долг КП за электроэнергию составляет 4,5 миллиарда гривен).

«Сегодня горожане платят за кубометр водоснабжения и водоотведения около 25 гривен, — сообщил Терехов. — Это тариф, который фактически остался на уровне, зафиксированном еще до 24 февраля 2022 года. В то же время реальная себестоимость услуги уже в три раза выше».

Мэр заявил, что именно НКРЭКУ годами удерживала тариф на экономически необоснованном уровне, не обеспечив при этом механизма и источников компенсации этой разницы.

«А в этом году, после принятия закона, ответственность за тарифы просто передали органам местного самоуправления. То есть проблему создавали на одном уровне, а решать ее теперь предлагают на другом. Впрочем, если бы Харьковводоканалу компенсировали эти расчетные потери, а именно 5,1 миллиарда гривен, предприятие могло бы не только полностью закрыть долги за электроэнергию, но и иметь ориентировочно еще 200 миллионов гривен прибыли», — резюмировал Терехов.

Как сообщала МГ «Объектив», 8 апреля «Экономическая правда» опубликовала материал «Харьков коммунистический» о долгах города за энергоресурсы. По данным издания, они составляют 44 миллиарда гривен (при этом долг за газ — 27,3 миллиарда гривен — взяли по всей Харьковщине). В материале была в том числе такая формулировка: «Город годами демонстрирует уникальную для Украины модель «коммунального социализма» с бесплатным общественным транспортом и мягким отношением к неплатежам населения».

9 апреля на сайте «ЭП» вышел ответ на данную публикацию мэра Игоря Терехова. Он подтвердил, что население Харькова задолжало за отопление около 9 миллиардов гривен. Однако, по его словам, этот долг накапливался с 2014 года. Что касается отопительного сезона 2025/2026, то уровень расчетов мэр назвал «феноменальным» — 91,2%. Также Терехов сообщил, что КП «ХТС» должно за газ и его распределение более 22 миллиардов гривен, из которых более 2,5 — штрафные санкции. В то же время около 17,5 миллиарда гривен, по данным Терехова, должно Харькову государство. Речь идет о компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию и горячую воду за период с 1 июня 2021 года по конец первого квартала 2026-го, которая должна поступать из госбюджета, но этого не происходит, резюмировал мэр.

10 апреля министр энергетики Денис Шмыгаль проинформировал, что коммунальные предприятия Харькова должны почти 8 миллиардов гривен за электроэнергию и 23 миллиарда гривен за газ.