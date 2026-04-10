Харківводоканал міг би погасити борги й мати прибуток: Терехов назвав умову

5,1 мільярда гривень різниці у тарифах не компенсувала держава КП “Харківводоканал” лише за час повномасштабної війни, повідомив мер Ігор Терехов у відповіді на матеріал ЕП (за даними видання, борг КП за електроенергію становить 4,5 мільярда гривень).

“Сьогодні містяни платять за кубометр водопостачання і водовідведення близько 25 гривень, – поінформував Терехов. – Це тариф, який фактично залишився на рівні, зафіксованому ще до 24 лютого 2022 року. Водночас реальна собівартість послуги вже втричі вища”.

Він заявив, що саме НКРЕКП роками утримувала тариф на економічно необґрунтованому рівні, не забезпечивши при цьому механізму та джерел компенсації цієї різниці.



“А цього року, після ухвалення закону, відповідальність за тарифи просто передали органам місцевого самоврядування. Тобто проблему створювали на одному рівні, а розв’язувати її тепер пропонують на іншому. Втім, якби “Харківводоканалу” компенсували ці розрахункові втрати, а саме 5,1 мільярда гривень, підприємство могло б не лише повністю закрити борги за електроенергію, а й мати орієнтовно ще 200 мільйонів гривень прибутку”, – підсумував Терехов.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 8 квітня “Економічна правда” опублікувала матеріал “Харків комуністичний” про борги міста за енергоресурси. За даними видання, вони становлять 44 мільярди гривень (при цьому борг за газ – 27,3 мільярда гривень – взяли по всій Харківщині). У матеріалі було зокрема таке формулювання: «Місто роками демонструє унікальну для України модель «комунального соціалізму» з безкоштовним громадським транспортом та м’яким ставленням до неплатежів населення».

9 квітня на сайті “ЕП” вийшла відповідь на цю публікацію мера Ігоря Терехова. Він підтвердив, що населення Харкова заборгувало за опалення близько 9 мільярдів гривень. Однак, за його словами, цей борг накопичувався із 2014 року. Щодо опалювального сезону 2025/2026, то рівень розрахунків мер назвав “феноменальним” – 91,2%. Також Терехов повідомив, що КП “ХТМ” винне за газ та його розподіл понад 22 мільярди гривень, з яких понад 2,5 — штрафні санкції. Водночас близько 17,5 мільярда гривень, за даними Терехова, заборгувала Харкову держава. Йдеться про компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію та гарячу воду за період з 1 червня 2021 року до кінця першого кварталу 2026-го, яка має надходити з держбюджету, але цього не відбувається, зазначив мер.

10 квітня міністр енергетики Денис Шмигаль поінформував, що комунальні підприємства Харкова винні майже 8 мільярдів гривень за електроенергію та 23 мільярди – за газ.