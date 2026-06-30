БпЛА ударил по Богодухову: семеро пострадавших, повреждены дом и АЗС

Враг атаковал город Богодухов БпЛА, сообщил около 16:00 начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате удара пострадали семь человек.

«Всем оказывается медицинская помощь. В городе повреждены многоквартирный дом, магазин, АЗС, четыре автомобиля. Экстренные службы устраняют последствия этой атаки», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, мэр Богодухова Владимир Белый утром сообщал о трагических событиях на трассе Харьков-Сумы из-за атак вражеских дронов. Один из ударов пришелся по грузовику местного предприятия пищевой промышленности. Водитель жив. Также враг атаковал маршрутку вблизи села Губаровка. Есть раненые, погибла женщина.