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БпЛА ударил по Богодухову: семеро пострадавших, повреждены дом и АЗС

Происшествия 16:13   30.06.2026
Виктория Яковенко
БпЛА ударил по Богодухову: семеро пострадавших, повреждены дом и АЗС

Враг атаковал город Богодухов БпЛА, сообщил около 16:00 начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате удара пострадали семь человек.

«Всем оказывается медицинская помощь. В городе повреждены многоквартирный дом, магазин, АЗС, четыре автомобиля. Экстренные службы устраняют последствия этой атаки», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, мэр Богодухова Владимир Белый утром сообщал о трагических событиях на трассе Харьков-Сумы из-за атак вражеских дронов. Один из ударов пришелся по грузовику местного предприятия пищевой промышленности. Водитель жив. Также враг атаковал маршрутку вблизи села Губаровка. Есть раненые, погибла женщина.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 16:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг атаковал город Богодухов БпЛА, сообщил около 16:00 начальник ХОВА Олег Синегубов.".