БпЛА вдарив по Богодухову: семеро постраждалих, пошкоджені будинок і АЗС

Ворог атакував місто Богодухів БпЛА, повідомив близько 16:00 начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару постраждали семеро людей.

“Усім надається медична допомога. У місті пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, АЗС, чотири автомобілі. Екстрені служби наразі усувають наслідки цієї атаки”, – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, мер Богодухова Володимир Бєлий вранці повідомляв про трагічні події на трасі Харків-Суми через атаки ворожих дронів. Один з ударів прийшовся по вантажівці місцевого підприємства харчової промисловості. Водій живий. Також ворог атакував маршрутку поблизу села Губарівка. Є поранені, загинула жінка.