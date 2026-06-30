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БпЛА вдарив по Богодухову: семеро постраждалих, пошкоджені будинок і АЗС

Події 16:13   30.06.2026
Вікторія Яковенко
БпЛА вдарив по Богодухову: семеро постраждалих, пошкоджені будинок і АЗС

Ворог атакував місто Богодухів БпЛА, повідомив близько 16:00 начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару постраждали семеро людей.

“Усім надається медична допомога. У місті пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, АЗС, чотири автомобілі. Екстрені служби наразі усувають наслідки цієї атаки”, – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, мер Богодухова Володимир Бєлий вранці повідомляв про трагічні події на трасі Харків-Суми через атаки ворожих дронів. Один з ударів прийшовся по вантажівці місцевого підприємства харчової промисловості. Водій живий. Також ворог атакував маршрутку поблизу села Губарівка. Є поранені, загинула жінка.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2026 в 16:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог атакував місто Богодухів БпЛА, повідомив близько 16:00 начальник ХОВА Олег Синєгубов.".