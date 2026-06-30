Лето в разгаре: цены на мороженое и напитки в Харькове

В Харьковском горсовете проанализировали цены на мороженое и напитки. Как отмечает Департамент административных услуг и потребительского рынка, спрос на эти товары летом традиционно растет.

По данным мэрии:

мороженое в разных торговых сетях стоит в среднем 35-85 грн за упаковку (50-100 г),

рожок (130-150 г) – 65-100 грн,

большая упаковка (300-500 г) – 135-360 грн.

стоимость питьевой воды составляет от 14 грн/0,5 л,

сладких газированных напитков — от 22 грн/0,5 л,

кваса – от 33 грн/0,5 л,

соков и нектаров – от 55 грн/1 л.

«По сравнению с летним периодом 2025 года эти товары подорожали на 10-20%», — сообщили в горсовете.

Напомним, на этой неделе Украину накрыла жара. Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко предупредил, что подъем температуры станет серьезным испытанием для энергетики страны. В АО «Харьковоблэнерго» предупреждали, что сегодня с 17:00 до 22:00 в регионе будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Ознакомиться с ними можно здесь.