Літо у розпалі: ціни на морозиво та напої в Харкові
У Харківській міськраді проаналізували ціни на морозиво та напої в місті. Як зазначає Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку, попит на ці товари влітку традиційно зростає.
За даними мерії:
- морозиво в різних торговельних мережах коштує в середньому 35-85 грн за упаковку (50-100 г),
- ріжок (130-150 г) – 65-100 грн,
- велика упаковка (300-500 г) – 135-360 грн,
- вартість питної води складає від 14 грн/0,5 л,
- солодких газованих напоїв – від 22 грн/0,5 л,
- квасу – від 33 грн/0,5 л,
- соків і нектарів – від 55 грн/1 л.
«Порівняно з літнім періодом 2025 року ці товари подорожчали на 10-20%», – повідомили у міськраді.
Нагадаємо, цього тижня Україну накрила спека. Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко попередив, що зростання температури стане серйозним випробуванням для енергетики країни. В АТ «Харківобленерго» попереджали, що сьогодні з 17:00 до 22:00 в регіоні діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Ознайомитись із ними можна тут.