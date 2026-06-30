Літо у розпалі: ціни на морозиво та напої в Харкові

У Харківській міськраді проаналізували ціни на морозиво та напої в місті. Як зазначає Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку, попит на ці товари влітку традиційно зростає.

За даними мерії:

морозиво в різних торговельних мережах коштує в середньому 35-85 грн за упаковку (50-100 г),

ріжок (130-150 г) – 65-100 грн,

велика упаковка (300-500 г) – 135-360 грн,

вартість питної води складає від 14 грн/0,5 л,

солодких газованих напоїв – від 22 грн/0,5 л,

квасу – від 33 грн/0,5 л,

соків і нектарів – від 55 грн/1 л.

«Порівняно з літнім періодом 2025 року ці товари подорожчали на 10-20%», – повідомили у міськраді.

Нагадаємо, цього тижня Україну накрила спека. Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко попередив, що зростання температури стане серйозним випробуванням для енергетики країни. В АТ «Харківобленерго» попереджали, що сьогодні з 17:00 до 22:00 в регіоні діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Ознайомитись із ними можна тут.