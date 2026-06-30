Live

Літо у розпалі: ціни на морозиво та напої в Харкові

Суспільство 15:21   30.06.2026
Вікторія Яковенко
Літо у розпалі: ціни на морозиво та напої в Харкові Фото: Харківська міськрада

У Харківській міськраді проаналізували ціни на морозиво та напої в місті. Як зазначає Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку, попит на ці товари влітку традиційно зростає.

За даними мерії:

  • морозиво в різних торговельних мережах коштує в середньому 35-85 грн за упаковку (50-100 г),
  • ріжок (130-150 г) – 65-100 грн,
  • велика упаковка (300-500 г) – 135-360 грн,
  • вартість питної води складає від 14 грн/0,5 л,
  • солодких газованих напоїв – від 22 грн/0,5 л,
  • квасу – від 33 грн/0,5 л,
  • соків і нектарів – від 55 грн/1 л.

«Порівняно з літнім періодом 2025 року ці товари подорожчали на 10-20%», – повідомили у міськраді.

Нагадаємо, цього тижня Україну накрила спека. Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко попередив, що зростання температури стане серйозним випробуванням для енергетики країни. В АТ «Харківобленерго» попереджали, що сьогодні з 17:00 до 22:00 в регіоні діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Ознайомитись із ними можна тут.

Читайте також: Дітям у Харкові погрожували предметом, схожим на пістолет: подробиці

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Літо у розпалі: ціни на морозиво та напої в Харкові
Літо у розпалі: ціни на морозиво та напої в Харкові
30.06.2026, 15:21
Новини Харкова — головне 30 червня: атаки БпЛА, закриті переходи у метро
Новини Харкова — головне 30 червня: атаки БпЛА, закриті переходи у метро
30.06.2026, 14:22
Які райони Харкова вже варто затягнути антидроновими сітками – офіцер ППО
Які райони Харкова вже варто затягнути антидроновими сітками – офіцер ППО
30.06.2026, 11:51
«Трагічні події на трасі Харків-Суми»: дрони атакували вантажівку й маршрутку
«Трагічні події на трасі Харків-Суми»: дрони атакували вантажівку й маршрутку
30.06.2026, 12:08
Дітям у Харкові погрожували предметом, схожим на пістолет: подробиці
Дітям у Харкові погрожували предметом, схожим на пістолет: подробиці
30.06.2026, 14:04
Скільки ударів по АЗС зафіксували на Харківщині з початку року: дані поліції
Скільки ударів по АЗС зафіксували на Харківщині з початку року: дані поліції
30.06.2026, 12:45

Новини за темою:

30.06.2026
Атака БпЛА на Харків у неділю: як допомагали копи пораненому (відео)
30.06.2026
Дітям у Харкові погрожували предметом, схожим на пістолет: подробиці
30.06.2026
Понад 30 FPV долетіли до Харкова з початку року. Як вберегтися від дронів
30.06.2026
Новини Харкова — головне 30 червня: атаки БпЛА, закриті переходи у метро
29.06.2026
По Харкову вдарив КАБ: загинула 23-річна, постраждалі (доповнюється)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Літо у розпалі: ціни на морозиво та напої в Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2026 в 15:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді проаналізували ціни на морозиво та напої в місті.".