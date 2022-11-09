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Наступает решающий период войны — Буданов

Политика 08:23   09.11.2022
Кирилл Буданов
начальник ГУР Минобороны Украины
Наступает решающий период войны — Буданов Фото: gur.gov.ua

Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли.

Автор: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины

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  • Категории: Мир, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 08:23;

    • Корреспондент Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом…".