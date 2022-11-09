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Настає вирішальний період війни – Буданов

Політика 08:23   09.11.2022
Кирилл Буданов
начальник ГУР Минобороны Украины
Настає вирішальний період війни – Буданов Фото: gur.gov.ua

Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі.

Автор: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины

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  • Категорії: Світ, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 08:23;

    • Кореспондент Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины у цій статті розкриває тему новин про те, що "Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом…".