Настає вирішальний період війни – Буданов
Фото: gur.gov.ua
Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі.
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Ви читали новину: «Настає вирішальний період війни – Буданов»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 08:23;
Кореспондент Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины у цій статті розкриває тему новин про те, що "Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом…".