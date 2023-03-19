Германия обязана арестовать Путина — министр юстиции Германии Бушман
Фото: Википедия
Я ожидаю, что Международный уголовный суд скоро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их о выполнении требования (задержания Путина, согласно выданному судом ордеру — Ред.). Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию и передаст его Международному головному суду.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Германия обязана арестовать Путина — министр юстиции Германии Бушман»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 10:26;
Корреспондент Марк Бушман, министр юстиции Германии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я ожидаю, что Международный уголовный суд скоро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их о выполнении требования…".