Германия обязана арестовать Путина — министр юстиции Германии Бушман

Я ожидаю, что Международный уголовный суд скоро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их о выполнении требования (задержания Путина, согласно выданному судом ордеру — Ред.). Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию и передаст его Международному головному суду.