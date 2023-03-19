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Германия обязана арестовать Путина — министр юстиции Германии Бушман

Мир 10:26   19.03.2023
Марк Бушман
министр юстиции Германии
Германия обязана арестовать Путина — министр юстиции Германии Бушман Фото: Википедия

Я ожидаю, что Международный уголовный суд скоро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их о выполнении требования (задержания Путина, согласно выданному судом ордеру — Ред.). Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию и передаст его Международному головному суду.

Автор: Марк Бушман, министр юстиции Германии

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  • Категории: Мир, Политика; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 10:26;

    • Корреспондент Марк Бушман, министр юстиции Германии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я ожидаю, что Международный уголовный суд скоро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их о выполнении требования…".