Німеччина зобов’язана заарештувати Путіна – міністр юстиції Німеччини Бушман

Я очікую, що Міжнародний кримінальний суд швидко зв’яжеться з Інтерполом, а також із державами-учасницями та попросить їх про виконання вимоги (затримання Путіна згідно з ордером, який видав суд у Гаазі – Ред.). Потім Німеччина буде зобов’язана заарештувати президента Путіна, коли він в’їде на німецьку територію та передати його Міжнародному кримінальному суду.