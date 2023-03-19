Німеччина зобов’язана заарештувати Путіна – міністр юстиції Німеччини Бушман
Я очікую, що Міжнародний кримінальний суд швидко зв’яжеться з Інтерполом, а також із державами-учасницями та попросить їх про виконання вимоги (затримання Путіна згідно з ордером, який видав суд у Гаазі – Ред.). Потім Німеччина буде зобов’язана заарештувати президента Путіна, коли він в’їде на німецьку територію та передати його Міжнародному кримінальному суду.
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Ви читали новину: «Німеччина зобов’язана заарештувати Путіна – міністр юстиції Німеччини Бушман»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 10:26;
Кореспондент Марко Бушман, міністр юстиції Німеччини у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я очікую, що Міжнародний кримінальний суд швидко зв’яжеться з Інтерполом, а також із державами-учасницями та попросить їх про виконання вимоги…".