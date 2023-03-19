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Німеччина зобов’язана заарештувати Путіна – міністр юстиції Німеччини Бушман

Політика 10:26   19.03.2023
Марко Бушман
міністр юстиції Німеччини
Німеччина зобов’язана заарештувати Путіна – міністр юстиції Німеччини Бушман

Я очікую, що Міжнародний кримінальний суд швидко зв’яжеться з Інтерполом, а також із державами-учасницями та попросить їх про виконання вимоги (затримання Путіна згідно з ордером, який видав суд у Гаазі – Ред.). Потім Німеччина буде зобов’язана заарештувати президента Путіна, коли він в’їде на німецьку територію та передати його Міжнародному кримінальному суду.

Автор: Марко Бушман, міністр юстиції Німеччини

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  • Категорії: Політика, Світ; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 10:26;

    • Кореспондент Марко Бушман, міністр юстиції Німеччини у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я очікую, що Міжнародний кримінальний суд швидко зв’яжеться з Інтерполом, а також із державами-учасницями та попросить їх про виконання вимоги…".