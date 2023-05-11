Россияне будут удивлены — полковник США о готовящемся контрнаступлении ВСУ
Фото: РБК-Украина
Что нам нравится делать в наших вооруженных силах, да и в любых вооруженных силах – так это заставать врага врасплох. И я думаю, что россияне будут удивлены, когда украинцы пустят в ход то, над чем они работали последние несколько месяцев.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 12:03;
Корреспондент Дейв Батлер, спикер Объединенного комитета начальников штабов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что нам нравится делать в наших вооруженных силах, да и в любых вооруженных силах – так это заставать врага врасплох.…".