Live
  • Четверг 11.05.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.04
    • 🔴

Россияне будут удивлены — полковник США о готовящемся контрнаступлении ВСУ

Мир 12:03   11.05.2023
Дейв Батлер
спикер Объединенного комитета начальников штабов
Россияне будут удивлены — полковник США о готовящемся контрнаступлении ВСУ Фото: РБК-Украина

Что нам нравится делать в наших вооруженных силах, да и в любых вооруженных силах – так это заставать врага врасплох. И я думаю, что россияне будут удивлены, когда украинцы пустят в ход то, над чем они работали последние несколько месяцев.

Автор: Дейв Батлер, спикер Объединенного комитета начальников штабов

Новости по теме:

07:59
Разбитые на Харьковщине: ISW сообщил, что за бригада РФ побежала под Бахмутом
12:16
«В концлагерях курортный сезон не проводят» — ГУР о настроениях оккупантов
11:22
Россия не готова к контрнаступлению Украины — CNN
07:58
Шансы, что Путин отступит, ниже нуля: ISW о прогнозах официальных лиц ЕС и США
12:20
Украина предприняла усилия, чтобы скрыть начало контрнаступления — CNN

  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Россияне будут удивлены — полковник США о готовящемся контрнаступлении ВСУ»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 12:03;

    • Корреспондент Дейв Батлер, спикер Объединенного комитета начальников штабов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что нам нравится делать в наших вооруженных силах, да и в любых вооруженных силах – так это заставать врага врасплох.…".