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Росіяни будуть здивовані – полковник США про підготовку контрнаступу ЗСУ

Події 12:03   11.05.2023
Дейв Батлер
речник Об'єднаного комітету начальників штабів
Росіяни будуть здивовані – полковник США про підготовку контрнаступу ЗСУ

Що нам подобається робити в наших збройних силах, та й у будь-яких збройних силах – так це заставати ворога зненацька. І я думаю, що росіяни будуть здивовані, коли українці пустять у хід те, над чим вони працювали останні кілька місяців.

Автор: Дейв Батлер, речник Об'єднаного комітету начальників штабів

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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 12:03;

    • Кореспондент Дейв Батлер, речник Об'єднаного комітету начальників штабів у цій статті розкриває тему новин про те, що "Що нам подобається робити в наших збройних силах, та й у будь-яких збройних силах – так це заставати ворога зненацька.…".