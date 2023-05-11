Росіяни будуть здивовані – полковник США про підготовку контрнаступу ЗСУ
Що нам подобається робити в наших збройних силах, та й у будь-яких збройних силах – так це заставати ворога зненацька. І я думаю, що росіяни будуть здивовані, коли українці пустять у хід те, над чим вони працювали останні кілька місяців.
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Ви читали новину: «Росіяни будуть здивовані – полковник США про підготовку контрнаступу ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 12:03;
Кореспондент Дейв Батлер, речник Об'єднаного комітету начальників штабів у цій статті розкриває тему новин про те, що "Що нам подобається робити в наших збройних силах, та й у будь-яких збройних силах – так це заставати ворога зненацька.…".