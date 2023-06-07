В ISW склоняются к тому, что плотину Каховской ГЭС намеренно повредила РФ

Россия может использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и осложнить попытки украинского контрнаступления через и без того сложный водный объект. В настоящее время ISW не может дать окончательной оценки ответственности за инцидент 6 июня, но считает, что баланс доказательств, рассуждений и риторики предполагает, что русские преднамеренно повредили плотину (Каховской ГЭС).