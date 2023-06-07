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В ISW склоняются к тому, что плотину Каховской ГЭС намеренно повредила РФ

Мир 11:30   07.06.2023
ISW
Институт изучения войны
В ISW склоняются к тому, что плотину Каховской ГЭС намеренно повредила РФ

Россия может использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и осложнить попытки украинского контрнаступления через и без того сложный водный объект. В настоящее время ISW не может дать окончательной оценки ответственности за инцидент 6 июня, но считает, что баланс доказательств, рассуждений и риторики предполагает, что русские преднамеренно повредили плотину (Каховской ГЭС).

Автор: ISW, Институт изучения войны
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  • Категории: Мир, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 11:30;

    • Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия может использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и осложнить попытки украинского контрнаступления через и без того сложный водный объект.…".