У ISW схиляються до того, що греблю Каховської ГЕС навмисно пошкодила РФ
Росія може використати повінь, щоб розширити річку Дніпро та ускладнити спроби українського контрнаступу через і без того складний водний об’єкт. Нині ISW неспроможна дати остаточної оцінки відповідальності за інцидент 6 червня, але вважає, що баланс доказів, міркувань і риторики передбачає, що росіяни навмисно пошкодили греблю (Каховської ГЕС).
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 11:30;
Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія може використати повінь, щоб розширити річку Дніпро та ускладнити спроби українського контрнаступу через і без того складний водний об’єкт.…".