У ISW схиляються до того, що греблю Каховської ГЕС навмисно пошкодила РФ

Росія може використати повінь, щоб розширити річку Дніпро та ускладнити спроби українського контрнаступу через і без того складний водний об’єкт. Нині ISW неспроможна дати остаточної оцінки відповідальності за інцидент 6 червня, але вважає, що баланс доказів, міркувань і риторики передбачає, що росіяни навмисно пошкодили греблю (Каховської ГЕС).