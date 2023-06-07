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У ISW схиляються до того, що греблю Каховської ГЕС навмисно пошкодила РФ

Події 11:30   07.06.2023
ISW
Інститут вивчення війни
У ISW схиляються до того, що греблю Каховської ГЕС навмисно пошкодила РФ

Росія може використати повінь, щоб розширити річку Дніпро та ускладнити спроби українського контрнаступу через і без того складний водний об’єкт. Нині ISW неспроможна дати остаточної оцінки відповідальності за інцидент 6 червня, але вважає, що баланс доказів, міркувань і риторики передбачає, що росіяни навмисно пошкодили греблю (Каховської ГЕС).

Автор: ISW, Інститут вивчення війни
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  • Категорії: Події, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія може використати повінь, щоб розширити річку Дніпро та ускладнити спроби українського контрнаступу через і без того складний водний об’єкт.…".