Фермер виростив гарбуз вагою більше тонни і побив світовий рекорд

Гарбуз фермера з Міннесоти вагою 1246 кг зайняв перше місце на 50-му щорічному зважуванні гарбузів на Чемпіонаті світу в Халф-Мун-Бей, Каліфорнія, США, і при цьому побив світовий рекорд, пише UPI .

Тревіс Гінгер здобув свою третю перемогу на каліфорнійському змаганні з гарбузом, якого він назвав Майклом Джорданом.

Попередні гарбузи Гінгера побили національні рекорди, але його остання спроба потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найбільший гарбуз у світі і побила рекорд італійського фермера Стефано Кутрупі у 2021 році.

Гінгер сказав, що догляд за гарбузом Майклом Джорданом обійшовся йому приблизно в $15 тисяч після посадки 10 квітня.

Фермер планує витратити приз у розмірі $30 тисяч за перемогу на вирощування наступного гарбуза.

Цікаво, що раніше Гінґер вже потрапляв до Книги рекордів Гіннеса, коли вирізав із свого гарбуза 2022 року найбільший у світі ліхтар.