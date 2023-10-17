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Фермер виростив гарбуз вагою більше тонни і побив світовий рекорд

Світ 15:01   17.10.2023
Оксана Якушко
Фермер виростив гарбуз вагою більше тонни і побив світовий рекорд

Гарбуз фермера з Міннесоти вагою 1246 кг зайняв перше місце на 50-му щорічному зважуванні гарбузів на Чемпіонаті світу в Халф-Мун-Бей, Каліфорнія, США, і при цьому побив світовий рекорд, пише UPI .

Тревіс Гінгер здобув свою третю перемогу на каліфорнійському змаганні з гарбузом, якого він назвав Майклом Джорданом.

Попередні гарбузи Гінгера побили національні рекорди, але його остання спроба потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найбільший гарбуз у світі і побила рекорд італійського фермера Стефано Кутрупі у 2021 році.

Гінгер сказав, що догляд за гарбузом Майклом Джорданом обійшовся йому приблизно в $15 тисяч після посадки 10 квітня.

Фермер планує витратити приз у розмірі $30 тисяч за перемогу на вирощування наступного гарбуза.

Цікаво, що раніше Гінґер вже потрапляв до Книги рекордів Гіннеса, коли вирізав із свого гарбуза 2022 року найбільший у світі ліхтар.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 15:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гарбуз фермера з Міннесоти вагою 1246 кг зайняв перше місце на 50-му щорічному зважуванні гарбузів на Чемпіонаті світу в Халф-Мун-Бей, Каліфорнія, США, і при цьому побив світовий рекорд, пише UPI .".