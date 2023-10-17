Фермер вырастил тыкву весом больше тонны и побил мировой рекорд
Тыква фермера из Миннесоты весом 1246 кг заняла первое место на 50-м ежегодном взвешивании тыкв на Чемпионате мира в Халф-Мун-Бэй, Калифорния, США, и при этом побила мировой рекорд, пишет UPI.
Тревис Гингер одержал свою третью победу на калифорнийском соревновании с тыквой, которую он назвал Майклом Джорданом.
Предыдущие тыквы Гингера побили национальные рекорды, но его последняя попытка попала в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшая тыква в мире и побила рекорд итальянского фермера Стефано Кутрупи 2021 года.
Гингер сказал, что уход за тыквой Майклом Джорданом обошелся ему примерно в $15 тысяч после посадки 10 апреля.
Фермер планирует потратить приз в размере $30 тысяч за победу на выращивание следующей тыквы.
Интересно, что ранее Гингер уже попадал в Книгу рекордов Гиннеса, когда вырезал из своей тыквы в 2022 году самый большой в мире фонарь.
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 15:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тыква фермера из Миннесоты весом 1246 кг заняла первое место на 50-м ежегодном взвешивании тыкв на Чемпионате мира в Халф-Мун-Бэй, Калифорния, США, и при этом побила мировой рекорд, пишет UPI.".