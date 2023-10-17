Фермер вырастил тыкву весом больше тонны и побил мировой рекорд

Тыква фермера из Миннесоты весом 1246 кг заняла первое место на 50-м ежегодном взвешивании тыкв на Чемпионате мира в Халф-Мун-Бэй, Калифорния, США, и при этом побила мировой рекорд, пишет UPI.

Тревис Гингер одержал свою третью победу на калифорнийском соревновании с тыквой, которую он назвал Майклом Джорданом.

Предыдущие тыквы Гингера побили национальные рекорды, но его последняя попытка попала в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшая тыква в мире и побила рекорд итальянского фермера Стефано Кутрупи 2021 года.

Гингер сказал, что уход за тыквой Майклом Джорданом обошелся ему примерно в $15 тысяч после посадки 10 апреля.

Фермер планирует потратить приз в размере $30 тысяч за победу на выращивание следующей тыквы.

Интересно, что ранее Гингер уже попадал в Книгу рекордов Гиннеса, когда вырезал из своей тыквы в 2022 году самый большой в мире фонарь.