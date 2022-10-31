Боротьба з нечистю триває: парк Горького показав сюрприз на Хелловін
Харківський парк Горького вітає містян із Хелловіном.
На центральній алеї перед Колесом огляду співробітники парку встановили ліхтар із гарбуза, а поряд розмістили свічки.
“Друзі, кожного року ми з вами яскраво та весело святкуємо Хелловін. Цьогоріч такого свята немає. Але без привітання ми не могли вас залишити. Тим більше, зо саме зараз на півдні та сході боротьба з нечистю триває. Тож, зі святом вас!”, – зазначили у парку.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Боротьба з нечистю триває: парк Горького показав сюрприз на Хелловін»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 18:27;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський парк Горького вітає містян із Хелловіном.".