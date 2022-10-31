Боротьба з нечистю триває: парк Горького показав сюрприз на Хелловін

Харківський парк Горького вітає містян із Хелловіном.

На центральній алеї перед Колесом огляду співробітники парку встановили ліхтар із гарбуза, а поряд розмістили свічки.

“Друзі, кожного року ми з вами яскраво та весело святкуємо Хелловін. Цьогоріч такого свята немає. Але без привітання ми не могли вас залишити. Тим більше, зо саме зараз на півдні та сході боротьба з нечистю триває. Тож, зі святом вас!”, – зазначили у парку.