Борьба с нечистью продолжается: парк Горького показал сюрприз на Хэллоуин
Харьковский парк Горького поздравляет горожан с Хэллоуином.
На центральной аллее перед Колесом обозрения сотрудники парка установили фонарь из тыквы, а рядом разместили свечи.
«Друзья, каждый год мы с вами ярко и весело празднуем Хэллоуин. В этом году такого праздника нет. Но без поздравления мы не могли вас оставить. Тем более, что именно сейчас на юге и востоке борьба с нечистью продолжается. Поэтому, с праздником вас!», — отметили в парке.
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 18:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский парк Горького поздравляет горожан с Хэллоуином.".