Борьба с нечистью продолжается: парк Горького показал сюрприз на Хэллоуин

Харьковский парк Горького поздравляет горожан с Хэллоуином.

На центральной аллее перед Колесом обозрения сотрудники парка установили фонарь из тыквы, а рядом разместили свечи.

«Друзья, каждый год мы с вами ярко и весело празднуем Хэллоуин. В этом году такого праздника нет. Но без поздравления мы не могли вас оставить. Тем более, что именно сейчас на юге и востоке борьба с нечистью продолжается. Поэтому, с праздником вас!», — отметили в парке.