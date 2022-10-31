Live
  • Понедельник 31.10.2022
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.41
    • 🟢

Борьба с нечистью продолжается: парк Горького показал сюрприз на Хэллоуин

Общество 18:27   31.10.2022
Елена Нагорная
Борьба с нечистью продолжается: парк Горького показал сюрприз на Хэллоуин

Харьковский парк Горького поздравляет горожан с Хэллоуином.

На центральной аллее перед Колесом обозрения сотрудники парка установили фонарь из тыквы, а рядом разместили свечи.

«Друзья, каждый год мы с вами ярко и весело празднуем Хэллоуин. В этом году такого праздника нет. Но без поздравления мы не могли вас оставить. Тем более, что именно сейчас на юге и востоке борьба с нечистью продолжается. Поэтому, с праздником вас!», — отметили в парке.

 

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:49
Синегубов сообщил о проблемах с подачей воды и остановке теплопредприятия
18:01
Ситуация с отоплением в Изюме: информация заместителя мэра
17:22
Движение в Харьковском метрополитене полностью восстановлено
17:10
Еда, стройматериалы и лекарства. В Харьков прибыла помощь из Франции
15:46
«В Харькове должны возобновить электроснабжение до конца дня» – Семенуха

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Борьба с нечистью продолжается: парк Горького показал сюрприз на Хэллоуин»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 18:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский парк Горького поздравляет горожан с Хэллоуином.".