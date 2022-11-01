«Культурний десант» у Харкові: центр міста прикрасили патріотичні котики
У Харкові Коля Серга разом із «Культурним десантом» прикрасили малюнками готель .
Дерев’яні щити, якими забили вікна магазинів у готелі “Харків”, тепер прикрашають патріотичні котики із влучними гаслами.
Такий подарунок зробили місту відомий виконавець Коля Серга та «Культурний десант», які їздять прифронтовими та деокупованими містами України.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 14:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові Коля Серга разом із «Культурним десантом» прикрасили малюнками готель .".