«Культурний десант» у Харкові: центр міста прикрасили патріотичні котики

У Харкові Коля Серга разом із «Культурним десантом» прикрасили малюнками готель .

Дерев’яні щити, якими забили вікна магазинів у готелі “Харків”, тепер прикрашають патріотичні котики із влучними гаслами.

Такий подарунок зробили місту відомий виконавець Коля Серга та «Культурний десант», які їздять прифронтовими та деокупованими містами України.