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«Культурний десант» у Харкові: центр міста прикрасили патріотичні котики

Культура 14:06   01.11.2022
Оксана Якушко
«Культурний десант» у Харкові: центр міста прикрасили патріотичні котики

У Харкові Коля Серга разом із «Культурним десантом» прикрасили малюнками готель .

Дерев’яні щити, якими забили вікна магазинів у готелі “Харків”, тепер прикрашають патріотичні котики із влучними гаслами.

Такий подарунок зробили місту відомий виконавець Коля Серга та «Культурний десант», які їздять прифронтовими та деокупованими містами України.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 14:06;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові Коля Серга разом із «Культурним десантом» прикрасили малюнками готель .".