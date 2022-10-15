Котики і кремль, що згорить. У Балаклії «Культурний десант» намалював мурали

Відомий співак Коля Серга разом із художниками побував у Балаклії.

Днями виконавець Коля Серга разом із «Культурним десантом» відвідали звільнену Балаклію, повідомила Балаклійська міська рада.

Вуличні художники створили мурали: яскравих котиків та Червону площу у вигляді марки за підписом «Місце для куріння».

«Мистецтво зараз безмежно допомагає тисячам українців отримати яскраві та позитивні емоції, які зараз так життєво потрібні кожному з нас. Велике спасибі команді «Культурного десанту» за підняття настрою та патріотичного духу у мешканців нашого міста», – наголосила Балаклійська міська рада.