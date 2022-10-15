Котики і кремль, що згорить. У Балаклії «Культурний десант» намалював мурали
Відомий співак Коля Серга разом із художниками побував у Балаклії.
Днями виконавець Коля Серга разом із «Культурним десантом» відвідали звільнену Балаклію, повідомила Балаклійська міська рада.
Вуличні художники створили мурали: яскравих котиків та Червону площу у вигляді марки за підписом «Місце для куріння».
«Мистецтво зараз безмежно допомагає тисячам українців отримати яскраві та позитивні емоції, які зараз так життєво потрібні кожному з нас. Велике спасибі команді «Культурного десанту» за підняття настрою та патріотичного духу у мешканців нашого міста», – наголосила Балаклійська міська рада.
Читайте також: На муралі Герою Радянського союзу у Харкові зафарбували георгіївську стрічкуКатегорії: Культура, Суспільство, Україна, Харків; Теги: Балаклія, Коля Серга, котики, кремль, Культурный десант, мурал; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Котики і кремль, що згорить. У Балаклії «Культурний десант» намалював мурали»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 12:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Котики і кремль, що згорить. У Балаклії «Культурний десант» намалював мурали".