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Котики і кремль, що згорить. У Балаклії «Культурний десант» намалював мурали

Культура 12:00   15.10.2022
Оксана Якушко
Котики і кремль, що згорить. У Балаклії «Культурний десант» намалював мурали

Відомий співак Коля Серга разом із художниками побував у Балаклії.

Днями виконавець Коля Серга разом із «Культурним десантом» відвідали звільнену Балаклію, повідомила Балаклійська міська рада.

Вуличні художники створили мурали: яскравих котиків та Червону площу у вигляді марки за підписом «Місце для куріння».

«Мистецтво зараз безмежно допомагає тисячам українців отримати яскраві та позитивні емоції, які зараз так життєво потрібні кожному з нас. Велике спасибі команді «Культурного десанту» за підняття настрою та патріотичного духу у мешканців нашого міста», – наголосила Балаклійська міська рада.

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Категорії: Культура, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 12:00;

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