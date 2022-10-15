Котики и Кремль, который сгорит. В Балаклее «Культурный десант» рисовал муралы
Известный певец Коля Серга вместе с художниками побывал в Балаклее.
На днях исполнитель Коля Серга вместе с «Культурным десантом» посетили освобожденную Балаклею, сообщил Балаклейский городской совет.
Уличные художники создали муралы: ярких котиков и Красную площадь в виде марки с подписью «Место для курения».
«Искусство сейчас безгранично помогает тысячам украинцем получить яркие и положительные эмоции, которые сейчас так жизненно необходимы каждому из нас. Большое спасибо команде «Культурного десанта» за поднятие настроения и патриотического духа у жителей нашего города», — отметил Балаклейский городской совет.
Читайте также: На мурале Герою Советского союза в Харькове закрасили георгиевскую лентуКатегории: Культура, Общество, Украина, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, Коля Серга, котики, кремль, Культурный десант, мурал; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2022 в 12:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Котики и Кремль, который сгорит. В Балаклее «Культурный десант» рисовал муралы".