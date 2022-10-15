Котики и Кремль, который сгорит. В Балаклее «Культурный десант» рисовал муралы

Известный певец Коля Серга вместе с художниками побывал в Балаклее.

На днях исполнитель Коля Серга вместе с «Культурным десантом» посетили освобожденную Балаклею, сообщил Балаклейский городской совет.

Уличные художники создали муралы: ярких котиков и Красную площадь в виде марки с подписью «Место для курения».

«Искусство сейчас безгранично помогает тысячам украинцем получить яркие и положительные эмоции, которые сейчас так жизненно необходимы каждому из нас. Большое спасибо команде «Культурного десанта» за поднятие настроения и патриотического духа у жителей нашего города», — отметил Балаклейский городской совет.

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