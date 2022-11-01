«Культурный десант» в Харькове: центр города украсили патриотические котики

В Харькове Коля Серга вместе с «Культурным десантом» украсили рисунками гостиницу.

Деревянные щиты, которыми забили окна магазинов в отеле Харьков, теперь украшают патриотические котики с меткими лозунгами.

Такой подарок сделали городу известный исполнитель Коля Серга и «Культурный десант», которые ездят по прифронтовым и деоккупированным городам Украины.