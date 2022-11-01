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«Культурный десант» в Харькове: центр города украсили патриотические котики

Культура 14:06   01.11.2022
Оксана Якушко
«Культурный десант» в Харькове: центр города украсили патриотические котики

В Харькове Коля Серга вместе с «Культурным десантом» украсили рисунками гостиницу.

Деревянные щиты, которыми забили окна магазинов в отеле Харьков, теперь украшают патриотические котики с меткими лозунгами.

Такой подарок сделали городу известный исполнитель Коля Серга и «Культурный десант», которые ездят по прифронтовым и деоккупированным городам Украины.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 14:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове Коля Серга вместе с «Культурным десантом» украсили рисунками гостиницу.".