«Культурный десант» в Харькове: центр города украсили патриотические котики
В Харькове Коля Серга вместе с «Культурным десантом» украсили рисунками гостиницу.
Деревянные щиты, которыми забили окна магазинов в отеле Харьков, теперь украшают патриотические котики с меткими лозунгами.
Такой подарок сделали городу известный исполнитель Коля Серга и «Культурный десант», которые ездят по прифронтовым и деоккупированным городам Украины.
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 14:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове Коля Серга вместе с «Культурным десантом» украсили рисунками гостиницу.".