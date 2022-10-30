Коля Серга и команда нарисовали патриотического котика в Чугуеве (фото)
Известный украинский певец и шоумен, бывший ведущий тревел-шоу «Орел и решка» Коля Серга вместе с «Культурным десантом» посетил город Чугуев Харьковской области.
Как сообщила мэр Чугуева Галина Минаева, Серга и его команда посетили город с творческим проектом «Стены культуры». И, в частности, нарисовали мурал с патриотическим котиком.
«Цель этого культурного десанта — привнесение ярких цветов в города, которые подверглись разрушениям в результате российской агрессии. Спасибо нашим гостям за зажигательное музыкальное выступление и замечательные картины, которые, уверена, сделают наш город еще более самобытным и цветным!», — написала Минаева.
Ранее Серга вместе с «Культурным десантом» посетил освобожденный город Балаклея — там также нарисовали муралы.
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 15:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Известный украинский певец и шоумен, бывший ведущий тревел-шоу «Орел и решка» Коля Серга вместе с «Культурным десантом» посетил город Чугуев Харьковской области.".