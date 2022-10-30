Коля Серга и команда нарисовали патриотического котика в Чугуеве (фото)

Известный украинский певец и шоумен, бывший ведущий тревел-шоу «Орел и решка» Коля Серга вместе с «Культурным десантом» посетил город Чугуев Харьковской области.

Как сообщила мэр Чугуева Галина Минаева, Серга и его команда посетили город с творческим проектом «Стены культуры». И, в частности, нарисовали мурал с патриотическим котиком.

«Цель этого культурного десанта — привнесение ярких цветов в города, которые подверглись разрушениям в результате российской агрессии. Спасибо нашим гостям за зажигательное музыкальное выступление и замечательные картины, которые, уверена, сделают наш город еще более самобытным и цветным!», — написала Минаева.

Ранее Серга вместе с «Культурным десантом» посетил освобожденный город Балаклея — там также нарисовали муралы.