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Коля Серга и команда нарисовали патриотического котика в Чугуеве (фото)

Культура 15:15   30.10.2022
Елена Нагорная
Коля Серга и команда нарисовали патриотического котика в Чугуеве (фото) Фото: Галина Минаева

Известный украинский певец и шоумен, бывший ведущий тревел-шоу «Орел и решка» Коля Серга вместе с «Культурным десантом» посетил город Чугуев Харьковской области.

Как сообщила мэр Чугуева Галина Минаева, Серга и его команда посетили город с творческим проектом «Стены культуры». И, в частности, нарисовали мурал с патриотическим котиком.

«Цель этого культурного десанта — привнесение ярких цветов в города, которые подверглись разрушениям в результате российской агрессии. Спасибо нашим гостям за зажигательное музыкальное выступление и замечательные картины, которые, уверена, сделают наш город еще более самобытным и цветным!», — написала Минаева.

Ранее Серга вместе с «Культурным десантом» посетил освобожденный город Балаклея — там также нарисовали муралы.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 15:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Известный украинский певец и шоумен, бывший ведущий тревел-шоу «Орел и решка» Коля Серга вместе с «Культурным десантом» посетил город Чугуев Харьковской области.".