Коля Сєрга і команда намалювали патріотичного котика в Чугуєві (фото)

Відомий український співак та шоумен, колишній ведучий тревел-шоу “Орел і решка” Коля Сєрга разом із “Культурним десантом” відвідав місто Чугуїв Харківської області.

Як повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва, Сєрга та його команда відвідали місто із творчим проєктом “Стіни культури”. І, зокрема, намалювали мурал із патріотичним котиком.

“Мета цього культурного десанту – привнесення яскравих кольорів в міста, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії. Дякую нашим гостям за запальний музикальний виступ та чудові картини, які, впевнена, зроблять наше місто ще більш самобутнім та кольоровим!”, – написала Мінаєва.

Раніше Сєрга разом із “Культурним десантом” відвідав звільнене місто Балаклія – ​​там також намалювали мурали.