Культурный десант: экс-ведущий «Орла и решки» дал концерт в Балаклее (видео)

В городе Балаклея Харьковской области состоялся благотворительный концерт «Культурного десанта» во главе с известным украинским певцом и шоуменом, бывшим ведущим тревел-шоу «Орел и решка» Колей Сергой.

На площади звучали патриотические песни, артисты общались с горожанами и призывали не делить страну на восток и запад, пишет прес-служба Балаклейского горсовета.

«Мы мечтаем, чтобы люди из центра и запада страны были ближе к людям с деоккупированных территорий: поддерживали самым необходимым и делились теплом с теми, кто испытал столько горя в оккупации», — сказал Коля Серга.

Музыканты также презентовали проект «Разом», направленный на оказание помощи жителям деоккупированных населенных пунктов.

Во время мероприятия в сотрудничестве с «Культурным десантом» шотландцы из организации Siobhans Trust угощали горожан итальянской пиццей.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Серга взял в руки оружие и отправился защищать страну от захватчиков. Сейчас вместе с командой «Культурного десанта» он ездит по деоккупированным и пострадавшим от вражеских ударов населенным пунктам с проектом «Стены культуры», а также дает концерты и занимается благотворительностью. Ранее уже побывали в Балаклее, Чугуеве и Харькове.