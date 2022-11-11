Культурний десант: ексведучий “Орла і решки” дав концерт у Балаклії (відео)

У місті Балаклія Харківської області відбувся благодійний концерт “Культурного десанту” на чолі з відомим українським співаком та шоуменом, колишнім ведучим тревел-шоу “Орел і решка” Колею Сєргою.

На площі звучали патріотичні пісні, артисти спілкувалися з містянами та закликали не ділити країну на схід та захід, пише пресслужба Балаклійської міськради.

“Ми мріємо, щоб люди з центру та заходу країни були ближчими до людей з деокупованих територій: підтримували найнеобхіднішим і ділилися теплом з тими, хто зазнав стільки горя в окупації”, – сказав Коля Сєрга.

Відео – Балаклійська міськрада

Музиканти також презентували проект “Разом”, спрямований на допомогу жителям деокупованих населених пунктів.

Під час заходу у співпраці з “Культурним десантом” шотландці з організації Siobhans Trust частували містян італійською піцею.

Нагадаємо, що Сєрга з початком війни взяв до рук зброю і подався захищати країну від окупантів. Зараз разом із командою “Культурного десанту” він їздить деокупованими і постраждалими від ворожих ударів населеними пунктами з проєктом “Стіни культури”, а також дає концерти і займається благодійністю. Раніше вже побували в Балаклії , Чугуєві та Харкові.