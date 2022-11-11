Культурний десант: ексведучий “Орла і решки” дав концерт у Балаклії (відео)
У місті Балаклія Харківської області відбувся благодійний концерт “Культурного десанту” на чолі з відомим українським співаком та шоуменом, колишнім ведучим тревел-шоу “Орел і решка” Колею Сєргою.
На площі звучали патріотичні пісні, артисти спілкувалися з містянами та закликали не ділити країну на схід та захід, пише пресслужба Балаклійської міськради.
“Ми мріємо, щоб люди з центру та заходу країни були ближчими до людей з деокупованих територій: підтримували найнеобхіднішим і ділилися теплом з тими, хто зазнав стільки горя в окупації”, – сказав Коля Сєрга.
Відео – Балаклійська міськрада
Музиканти також презентували проект “Разом”, спрямований на допомогу жителям деокупованих населених пунктів.
Під час заходу у співпраці з “Культурним десантом” шотландці з організації Siobhans Trust частували містян італійською піцею.
Нагадаємо, що Сєрга з початком війни взяв до рук зброю і подався захищати країну від окупантів. Зараз разом із командою “Культурного десанту” він їздить деокупованими і постраждалими від ворожих ударів населеними пунктами з проєктом “Стіни культури”, а також дає концерти і займається благодійністю. Раніше вже побували в Балаклії , Чугуєві та Харкові.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 21:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Балаклія Харківської області відбувся благодійний концерт “Культурного десанту” на чолі з відомим українським співаком та шоуменом, колишнім ведучим тревел-шоу “Орел і решка” Колею Сєргою.".