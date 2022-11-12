Сьогодні 12 листопада: яке свято та день в історії

12 листопада – за церковним календарем пам’ять священномученика Зиновія, єпископа Егейського, та сестри його мучениці Зиновії. А ще цього дня у Нью-Йорку відбувся Перший Світовий конгрес вільних українців.

Свята та пам’ятні дати 12 листопада

Державні свята та пам’ятні дати України цього дня не відзначають.

У світі під егідою ООН – Міжнародний день ергономіки та Всесвітній день боротьби з пневмонією.

12 листопада в історії

12 листопада 1967 року в Нью-Йорку відбувся Перший Світовий конгрес вільних українців. Наразі ця міжнародна громадська організація об’єднує 20 млн українців. Але на першому конгресі зібралося лише 1003 делегати. Засідання проходило з 12 до 19 листопада.

Після проголошення незалежності України – 1993 року конгрес перейменували на просто у Світовий конгрес українців, слово “вільних” прибрали. У СКУ представлені українські діаспори Канади, ЄС, Австралії, США, Аргентини, Бразилії тощо – всього понад 150 організацій із півсотні країн. Серед великих проєктів, що їх реалізує конгрес, – досягнення міжнародного визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. Українці діаспори сприяють усім процесам інтеграції України до ЄС, беруть участь у спостереженні за виборами в країні, сприяють розвитку української мови за кордоном, а зараз активно підтримують український народ у війні, яка розв’язана проти України російським агресором.

Церковне свято 12 листопада

12 листопада – день пам’яті священномученика Зиновія, єпископа Егейського, та сестри його мучениці Зиновії. Зиновій та Зиновія загинули мученицькою смертю 285 року в Кілікії. Брат і сестра з дитинства були виховані в християнській вірі та вели благочестиве, цнотливе життя. Усе майно, яке успадкували від батьків, вони роздали незаможним. За святе життя Господь нагородив Зиновія даром зцілення різноманітних хвороб. Зиновія обрали єпископом християнської громади у Кілікії. На цій посаді він сприяв поширенню християнства серед язичників. Але в 284 році імператор Діоклетіан почав переслідувати християн. Першим схопили Зиновія та доставили його на суд до правителя Лісія. Лісій сказав, що якщо Зиновій не вклониться язичницьким богам, на нього чекає смерть. Але святий відповів: “Це тимчасове життя без Христа не є життям, але смертю; я краще волію зазнати тимчасових мук за мого творця, а потім з ним вічно жити, ніж відмовитися від нього заради тимчасового життя, а потім вічно мучитися в пеклі”.

За наказом Лісія, святителя прибили до хреста та почали катувати. Сестра єпископа, бачачи страждання брата, побажала їх поділити. Вона зізналася мучителям, що теж християнка, за що її мучили. Святі залишилися живі після тортур на розжареному одрі та в киплячому казані. Тоді їх обезголовили. Пресвітер Гермоген таємно поховав тіла святих мучеників.

Народні прикмети

Якщо багато синиць прилетіло – скоро похолодає.

Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи – бути сильним морозам.

Синиці клюють кору дерев – буде сира та дощова погода.

Що не можна робити 12 листопада

Не можна на самоті гуляти в лісі – велика небезпека заблукати.

Не можна витоптувати траву, ламати чагарники та дерева.