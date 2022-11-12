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Сегодня 12 ноября: какой праздник и день в истории

Общество 05:20   12.11.2022
Оксана Горун
Сегодня 12 ноября: какой праздник и день в истории

12 ноября – по церковному календарю память священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его мученицы Зиновии. А еще в этот день в Нью-Йорке состоялся Первый Мировой конгресс свободных украинцев.

Праздники и памятные даты 12 ноября

Государственные праздники и памятные даты Украины в этот день не отмечают.

В мире под эгидой ООН – Международный день эргономики, а также Всемирный день борьбы с пневмонией.

12 ноября в истории

12 ноября 1967 года в Нью-Йорке прошел Первый Мировой конгресс свободных украинцев. Сейчас эта международная общественная организация объединяет 20 млн украинцев. Но на первом конгрессе собралось только 1003 делегата. Заседание проходило с 12 по 19 ноября.

После провозглашения независимости Украины – в 1993 году конгресс переименовали в просто Всемирный конгресс украинцев, слово «свободных» убрали. В ВКУ представлены украинские диаспоры Канады, ЕС, Австралии, США, Аргентины, Бразилии и т.п. – всего более 150 организаций из полусотни стран. Среди крупных проектов, реализуемых конгрессом – достижение международного признания Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Украинцы диаспоры способствуют всем процессам интеграции Украины в ЕС, участвуют в наблюдении за выборами в стране, способствуют развитию украинского языка за рубежом, а сейчас активно поддерживают украинский народ в войне, развязанной против Украины российским агрессором.

Церковный праздник 12 ноября

12 ноября – день памяти священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его мученицы Зиновии. Зиновий и Зиновия погибли мученической смертью в 285 году в Киликии. Брат и сестра с детства были воспитаны в христианской вере и вели благочестивую, целомудренную жизнь. Все имущество, которое унаследовали от родителей, они раздали неимущим. За святую жизнь Господь наградил Зиновия даром исцеления различных болезней. Зиновия избрали епископом христианской общины в Киликии. В этой должности он способствовал распространению христианства среди язычников. Но в 284 году император Диоклетиан начал гонения на христиан. Первым схватили Зиновия и доставили его на суд к правителю Лисию. Лисий сказал, что если Зиновий не поклонится языческим богам, его ждет смерть. Но святой ответил: «Эта временная жизнь без Христа не есть жизнь, но смерть; я лучше предпочитаю претерпеть временные мучения за моего творца, а потом с ним вечно жить, чем отказаться от него ради временной жизни, а затем вечно мучиться в аду».

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    • По приказу Лисия, святителя прибили к кресту и начали пытать. Сестра епископа, видя страдания брата, пожелала их разделить. Она призналась мучителям, что тоже – христианка, за что ее мучили. Святые остались живы после пыток на раскаленном одре и в кипящем котле. Тогда их обезглавили. Пресвитер Гермоген тайно похоронил тела святых мучеников.

    Народные приметы

    Если много синиц прилетело – скоро похолодает.

    Если выпал снег в виде мелкой крупы – быть сильным морозам.

    Синицы клюют кору деревьев – будет сырая и дождливая погода.

    Что нельзя делать 12 ноября

    Нельзя в одиночестве гулять в лесу – большая опасность заблудиться.

    Нельзя вытаптывать траву, ломать кустарники и деревья.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 05:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 ноября – по церковному календарю память священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его мученицы Зиновии. А еще в этот день в Нью-Йорке состоялся Первый Мировой конгресс свободных украинцев".