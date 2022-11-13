Сьогодні 13 листопада: яке свято та день в історії

13 листопада – за церковним календарем пам’ять апостолів від 70-ти та мученика Єпимаха. В Україні – День виноградаря та винороба. Також у цей день було створено ЦВК України.

Свята та пам’ятні дати 13 листопада

В Україні в другу неділю листопада (цього року – 13 листопада) відзначають День виноградаря та винороба.

У світі це Всесвітній день доброти та Міжнародний день сліпих.

13 листопада в історії

13 листопада 1918 року розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створили Директорію УНР – орган державної влади, який прийшов на зміну короткочасному гетьманату Скоропадському (остаточно від правління гетьмана позбулися у грудні 1918-го). Директорія УНР діяла з 14 листопада 1918 року до 10 листопада 1920 року. Перший склад Директорії обирали у Києві таємно – того ж таки 13 листопада. Очолив директорію (починаючи з 14 грудня 1918 р.) Володимир Винниченко. Після Винниченка – з 11 лютого 1919 року – і до кінця історії Директорії її очолював Симон Петлюра.

Власне, більшість часу свого нетривалого існування Директорія не керувала УНР у класичному розумінні державного управління, а чинила опір більшовицьким загарбникам. На рубежі 1918-1919 років більшовики контролювали значну частину країни. У квітні 1919 р. на Правобережжі вони розгромили війська Директорії. Подальша історія останнього дорадянського уряду вільної України закономірно досягла свого фіналу 1920-го.

13 листопада 1997 р. відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України. Цей день можна назвати “днем народження” ЦВК. До створення окремого органу, який відповідає за вибори, їх в Україні організовували за принципом, що залишився від УРСР. За радянських часів вибори народних депутатів призначала сама Верховна Рада УРСР. А виборчу комісію збирали до кожних виборів – за чотири місяці до їхнього початку. У листопаді 1997-го було створено Центральну виборчу комісію та прийнято відповідний закон про ЦВК, що регламентує її роботу. Після цього відбулося перше засідання ЦВК у тому розумінні функціоналу комісії, який ми знаємо зараз.

Церковне свято 13 листопада

13 листопада – день пам’яті апостолів від 70-ти: Стахія, Амплія, Урвана, Наркіса, Апелія та Арістовула. А також мученика Єпимаха.

Про апостолів від 70-ти, чию пам’ять вшановують у цей день, відомо наступне. Святий апостол Андрій Первозванний висвятив Стахія в сан єпископа Візантійського, яким він був протягом 16 років, навертаючи язичників до християнської віри. Святий Амплій був єпископом у місті Діосполі; святий Урван – у Македонії. Святили вони також з благословення Андрія Первозванного. За проповідь Євангелія були віддані мученицькій смерті юдеями та язичниками. Святий Наркісс був святителем у Афінах. Святий Апеллій святительствував в Іраклії. Святого апостола Арістовула апостол Павло поставив на єпископа, він багатьох звернув до Христа, за що зазнав гоніння з боку язичників.

Також у цей день – пам’ять святого мученика Єпімаха. Він був родом із Єгипту. Довгий час жив пустельником на Пелусійській горі. Під час гонінь на християн в Олександрії (близько 250 року) святий Єпімах прийшов у місто, зруйнував язичницьких ідолів і безбоязно сповідував християнство, за що його піддали тортурам. А після – відсікли голову мечем.

Народні прикмети

Ясна та сонячна погода – до сильного поривчастого вітру.

Горобці голосно цвірінькають – тепло ще затримається.

Що не можна робити 13 листопада

Не можна ні з ким сваритися.

Не слід спілкуватися із незнайомцями.