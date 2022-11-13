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Сегодня 13 ноября: какой праздник и день в истории

Общество 05:20   13.11.2022
Оксана Горун
Сегодня 13 ноября: какой праздник и день в истории

13 ноября – по церковному календарю память апостолов от 70-ти и мученика Епимаха. В Украине – День виноградаря и винодела. Также в этот день был создан ЦИК Украины.

Праздники и памятные даты 13 ноября

В Украине во второе воскресенье ноября (в этом году – 13 ноября) отмечают День виноградаря и винодела.

В мире это Всемирный день доброты и Международный день слепых.

13 ноября в истории

13 ноября 1918 года началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создали Директорию УНР – орган государственной власти, пришедший на смену кратковременному гетманату Скоропадскому (окончательно от правления гетмана избавились в декабре 1918-го). Директория УНР действовала с 14 ноября 1918 года по 10 ноября 1920 года. Первый состав Директории выбирали в Киеве тайно – того же 13 ноября. Возглавил директорию (начиная с 14 декабря 1918 г.) Владимир Винниченко. После Винниченко – с 11 февраля 1919 года – и до конца истории Директории ее возглавлял Симон Петлюра.

Собственно, большинство времени своего непродолжительного существования Директория не руководила УНР в классическом понимании государственного управления, а сопротивлялась большевистским захватчикам. На рубеже 1918-1919 годов большевики уже контролировали значительную часть страны. В апреле 1919 г. на Правобережье они разгромили войска Директории. Последующая история последнего досоветского правительства свободной Украины закономерно достигла своего финала в 1920-м.

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    • 13 ноября 1997 года состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины. Этот день можно назвать «днем рождения» ЦИК. До создания отдельного органа, отвечающего за выборы, их в Украине организовывали по принципу, который остался от УССР. В советское время выборы народных депутатов назначал сам Верховный Совет УССР. А избирательную комиссию собирали к каждым выборам – за четыре месяца до их начала. В ноябре 1997-го была создана Центральная избирательная комиссия и принят соответствующий закон о ЦИК, регламентирующий ее работу. После этого состоялось первое заседание ЦИК в том понимании функционала комиссии, которое мы знаем сейчас.

    Церковный праздник 13 ноября

    13 ноября – день памяти апостолов от 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апеллия и Аристовула. А также – мученика Епимаха.

    Об апостолах от 70-ти, чью память чтят в этот день, известно следующее. Святой апостол Андрей Первозванный рукоположил Стахия в сан епископа Византийского, которым он был в течение 16 лет, обращая язычников в христианскую веру. Святой Амплий был епископом в городе Диосполе; святой Урван – в Македонии. Служили они также по благословению Андрея Первозванного. За проповедь Евангелия были преданы мученической смерти иудеями и язычниками. Святой Наркисс был святителем в Афинах. Святой Апеллий святительствовал в Ираклии. Святого апостола Аристовула апостол Павел поставил на епископа, он многих обратил ко Христу, за что подвергся гонению со стороны язычников.

    В этот день почитается память святого мученика Епимаха. Он был родом из Египта. Долгое время жил отшельником на Пелусийской горе. Во время гонений на христиан в Александрии (около 250 года) святой Епимах пришел в город, разрушил языческих идолов и безбоязненно исповедовал христианство, за что его подвергли пыткам. А после – отсекли голову мечом.

    Народные приметы

    Ясная и солнечная погода – к сильному порывистому ветру.

    Воробьи громко чирикают — тепло еще задержится.

    Что нельзя делать 13 ноября

    Нельзя ни с кем ссориться.

    Не следует общаться с незнакомцами.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 05:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 ноября – по церковному календарю память апостолов от 70-ти и мученика Епимаха. В Украине – День виноградаря и винодела. Также в этот день был создан ЦИК Украины".