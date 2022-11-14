Сьогодні 14 листопада: яке свято та день в історії

14 листопада – за церковним календарем пам’ять безсрібників та чудотворців Косми та Даміана та матері їхньої Феодотії. Цього дня загинув Олександр Невський, а Радянський Союз не приєднався до союзу фашистських держав.

Свята та пам’ятні дати 14 листопада

Державні свята та пам’ятні дати України цього дня не відзначають.

Під егідою ООН у світі 14 листопада – Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом та Міжнародний день логопеда.

14 листопада в історії

14 листопада 1263 року дорогою з Орди помер князь Олександр Невський. Незважаючи на створений у сучасній Росії “культ” Невського, в історичній реальності Новгородський князь все життя та князювання знаходився у повній васальній залежності від Золотої Орди. Про що свідчить той факт, що князь дозволив провести перепис населення Володимиро-Суздальської та Новгородської земель та обкласти їх обтяжливою даниною.

По лінії матері Невський був правнуком половецького хана Котяна. По батьківській лінії – правнуком Юрія Долгорукого. Він прославився завдяки перемогам у Невській битві та битві на Чудському озері. Образ Невського популярний у російських пропагандистів з часів Петра I. Помер Невський не героїчно – від застуди, яку підхопив, повертаючись від господарів із Золотої Орди – з переговорів із ханом Берке.

14 листопада 1940 року закінчилися невдачею радянсько-німецькі переговори про приєднання СРСР до альянсу фашистських держав. Після невдалих переговорів глава МЗС СРСР Молотов повернувся із Берліна до Москви. Зазначимо, що на переговорах обговорювали можливість приєднання СРСР до Пакту трьох держав (Третього Рейху, фашистської Італії та Японської імперії) та підписання таким чином Пакту чотирьох держав. Договір мав передбачати не лише взаємодію та економічну підтримку, а й можливість ведення спільних військових дій проти інших країн.

Однак у процесі переговорів сторони не змогли погодити умови “співробітництва” – насамперед територіальні претензії. Пропозиції СРСР до договору не влаштували інших учасників пакту, тому німецька сторона стала затягувати переговори, не відповідаючи нічого конкретного й на наступні (після від’їзду Молотова з Берліна) пропозиції. Через деякий час військова розвідка СРСР почала інформувати Кремль про те, що керівництво Третього рейху готується до війни.

Церковне свято 14 листопада

14 листопада – день пам’яті безсрібників i чудотворцiв Косми й Дамiана Асiйських i матерi їхньої преподобної Феодотiї. Святі Косми та Даміан були родом з Малої Азії. Їхній батько-язичник помер, коли вони були зовсім малими дітьми. А мати Феодотія виховала синів у християнській вірі. Косма і Даміан за щире служіння Богу отримали від нього дар зцілення. Лікували хворих – не тільки людей, але й тварин, не беручи при цьому грошей за свою роботу. Тож про святих пішла слава як про безсрібників.

Розлад у відносинах братів відбувся, коли Даміан взяв у дар від зціленої ними жінки три яйця. Вона переконала безсрібника словами: “Прийми цей малий дар в Ім’я Святої Живоначальної Трійці – Отця, Сина та Святого Духа”. Він не наважився відмовитися. А от Косма, дізнавшись про це, вирішив, що брат порушив їхню сувору обітницю. Помираючи, Косма заповів не ховати брата поряд із ним. Тож, коли через короткий час помер і Даміан, люди не знали, де ж робити йому могилу. Але тут сталося диво: до людей прийшов верблюд, якого колись святі вилікували від сказу, і промовив людським голосом, щоб, не сумніваючись, поклали Даміана поряд з Космою, бо не заради винагороди прийняв Даміан дар жінки, а заради ім’я Божого. Тож мощі святих братів були покладені разом у Феремані (Месопотамія).

Народні прикмети

Вдень тепла погода – до теплої зими.

Йде сніг – навесні буде повноводдя.

Дерева досі повністю не скинули листя – зима буде лютою, а врожай – поганим.

Що не можна робити 14 листопада

Не можна тяжко фізично працювати.

Не можна займатися рукоділлям.