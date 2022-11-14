Сегодня 14 ноября: какой праздник и день в истории
14 ноября – по церковному календарю память бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана и матери их Феодотии. В этот день погиб Александр Невский, а Советский союз не присоединился к альянсу фашистских государств.
Праздники и памятные даты 14 ноября
Государственные праздники и памятные даты Украины в этот день не отмечают.
Под эгидой ООН в мире 14 ноября – Всемирный день борьбы с сахарным диабетом и Международный день логопеда.
14 ноября в истории
14 ноября 1263 года по дороге из Орды умер князь Александр Невский. Несмотря на созданный в современной России «культ» Невского, в исторической реальности Новгородский князь всю жизнь и княжение находился в полной вассальной зависимости от Золотой Орды. О чем свидетельствует тот факт, что князь разрешил провести перепись населения Владимиро-Суздальской и Новгородской земель и обложить их обременительной данью.
По линии матери Невский был правнуком половецкого хана Котяна. По отцовской линии — правнуком Юрия Долгорукого. Он прославился благодаря победам в Невской битве и битве на Чудском озере. Образ Невского популярен у русских пропагандистов еще со времен Петра I. Умер Невский не героически – от простуды, которую подхватил, возвращаясь от хозяев из Золотой Орды – с переговоров с ханом Берке.
14 ноября 1940 года закончились неудачей советско-немецкие переговоры о присоединении СССР к альянсу фашистских государств. После неудачных переговоров глава МИД СССР Молотов вернулся из Берлина в Москву. Отметим, что на переговорах обсуждали возможность присоединения СССР к Пакту трех государств (Третьего Рейха, фашистской Италии и Японской империи) и подписания таким образом Пакта четырех государств. Договор должен предусматривать не только взаимодействие и экономическую поддержку, но и возможность ведения совместных военных действий против других стран.
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Однако в процессе переговоров стороны не смогли согласовать условия «сотрудничества» – в первую очередь территориальные претензии. Предложения СССР в договор не устроили других участников пакта, поэтому немецкая сторона стала затягивать переговоры, не отвечая ничего конкретного и на последующие (после отъезда Молотова из Берлина) предложения. Через некоторое время военная разведка СССР начала информировать Кремль о том, что руководство Третьего рейха готовится к войне.
Церковный праздник 14 ноября
14 ноября – день памяти бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских и матери их, преподобной Феодотии. Святые Косма и Дамиан были родом из Малой Азии. Их отец-язычник умер, когда они были совсем маленькими детьми. А мать Феодотия воспитала сыновей в христианской вере. Косма и Дамиан за искреннее служение Богу получили от него дар исцеления. Лечили больных – не только людей, но и животных, не беря при этом денег за свою работу. Так что о святых пошла слава как о бессребренниках.
Ухудшение в отношениях братьев произошло, когда Дамиан взял в дар от исцеленной ими женщины три яйца. Она убедила бессребренника словами: «Прими этот малый дар во имя Святой Живоначальной Троицы – Отца, Сына и Святого Духа». Он не отважился отказаться. А вот Косма, узнав об этом, решил, что брат нарушил их суровый обет. Умирая, Косма приказал не хоронить брата рядом с ним. Итак, когда спустя короткое время умер и Дамиан, люди не знали, где же делать ему могилу. Но тут произошло чудо: к людям пришел верблюд, которого когда-то святые излечили от бешенства, и произнес человеческим голосом, чтобы, не сомневаясь, положили Дамиана рядом с Космой, потому что не ради вознаграждения принял Дамиан дар женщины, но ради имени Божьего. Так что мощи святых братьев были положены вместе в Феремане (Месопотамия).
Народные приметы
Днем теплая погода – к теплой зиме.
Идет снег – весной будет полноводие.
Деревья до сих пор полностью не сбросили листву — зима будет лютой, а урожай — плохим.
Что нельзя делать 14 ноября
Нельзя тяжело физически работать.
Нельзя заниматься рукоделием.
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 05:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 ноября – по церковному календарю память бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана и матери их Феодотии. В этот день погиб Александр Невский, а Советский союз не присоединился к альянсу фашистских государств".