16 листопада – за церковним календарем пам’ять мучеників Акепсима, Йосипа та Аїфала. В Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв’язку, адже цього дня перша радіопрограма вийшла в ефір із Харкова.

Свята та пам’ятні дати 16 листопада

В Україні 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

У світі під егідою ООН святкують Міжнародний день толерантності. Також це – Міжнародний день боротьби з анорексією.

16 листопада в історії

16 листопада 1924 рокуо 19:00 із Харкова (тодішньої столиці УРСР) вийшла в етер перша українська радіопередача. Тоді пролунала фраза, яку зараз традиційно згадують цього дня: “Алло, Алло, Алло! Говорить Харків, говорить Харків, говорить Харків!” З цього часу бере початок історія українського радіомовлення, а потім і телебачення. Слідом за Харковом радіостанція з’явилася в Києві (1925-го), а з 1927-го – у низці обласних центрів України. Харків залишався центром радіомовлення України протягом десяти років. З 1934 – разом із переміщенням столиці – Всеукраїнський комітет з радіофікації та радіомовлення переїхав до Києва. Серед важливих фактів історії українського радіо – той, що на ньому почали транслювати “Ще не вмерла України і слава, і воля…” майже за півроку до того, як ці слова Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького затвердили в якості Державного Гімну України.

16 листопада 2002 року президент України Леонід Кучма направив до Верховної Ради України подання на згоду призначити новим прем’єром голову Донецької ОДА Віктора Януковича. Нині – президента-втікача, який зрадив Україну та переховується від правосуддя на території країни-агресора.

У 2002 році кандидатуру Януковича у прем’єр-міністри підтримали 234 народні депутати України. Він очолював Уряд до 5 січня 2005 року, хоча у відставку подав ще 31 грудня 2004 року – після оголошення результатів позапланового постмайданного третього туру виборів президента України, в якому переміг Віктор Ющенко. Таким чином, Янукович встановив на той час рекорд перебування на посаді прем’єр-міністра України – він пробув на цій посаді 3,5 року. А з урахуванням другого прем’єрства (за президента Ющенка) Янукович очолював Уряд України 1257 днів. Надалі рекорд побив його однопартієць Микола Азаров, який “за кілька заходів” просидів у кріслі прем’єра 1419 днів. Від лідерів недалеко відстав Володимир Гройман (1232 дні), який, на відміну від Януковича з Азаровим, керував Урядом протягом одного тривалого терміну.

Церковне свято 16 листопада

16 листопада – день пам’яті мучеників Акепсима, єпископа, Йосипа, пресвітера, та Аїфала, диякона. Єпископ Акепсим очолював християнську Церкву в перському місті Наессон. Цар Сапор наказав розшукати та стратити християнське духовенство. Схопили й Акепсима, якому на той момент було 80 років. Його привели до міста Арбела, де святий старець перед судом відмовився принести жертву язичницьким богам. За це старця жорстоко побили й кинули до в’язниці. Наступного дня до цієї в’язниці відправили 70-річного пресвітера Йосипа та диякона Аїфала. Три роки їх усіх тримали у кайданах, мучили голодом та спрагою. А потім до храму неподалік Арбели, прибув цар Сапор і захотів побачити мучеників. Замордовані старці постали перед царем і знову твердо відмовилися вклонитися язичницьким богам. Тоді єпископу Акепсиму відрубали голову, а Йосипа та Аїфала забили камнями.

Народні прикмети

Якщо ввечері вдарить мороз – зима буде достатньо теплою й без суттєвих перепадів температур.

Дрова в печі горять яскраво та з тріском – буде мороз, а якщо погано розгоряються – буде ще тепло.

Що не можна робити 16 листопада

Не варто виходити з дому, бажано уникати людних місць.

Не можна відмовляти людині, якщо вона постукала до вас додому, але потім перехрестіть поріг та вхідні двері.