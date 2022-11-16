16 ноября – по церковному календарю память мучеников Акепсима, Иосифа и Аифала. В Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи, ведь в этот день первая радиопрограмма вышла в эфир из Харькова.

Праздники и памятные даты 16 ноября

В Украине 16 ноября – День работников радио, телевидения и связи.

В мире под эгидой ООН отмечают Международный день толерантности. Также это – Международный день борьбы с анорексией.

16 ноября в истории

16 ноября 1924 года в 19:00 из Харькова (тогдашней столицы УССР) вышла в эфир первая украинская радиопередача. Тогда прозвучала фраза, которую сейчас традиционно вспоминают в этот день: «Алло, Алло, Алло! Говорит Харьков, говорит Харьков, говорит Харьков!» С этого времени берет свое начало история украинского радиовещания, а затем и телевидения. Вслед за Харьковом радиостанция появилась в Киеве (в 1925-м), а с 1927-го – в ряде областных центров Украины. Харьков оставался центром радиовещания Украины в течение десяти лет. С 1934 — вместе с перемещением столицы — Всеукраинский комитет по радиофикации и радиовещанию переехал в Киев. Среди важных фактов истории украинского радио – тот, что на нем начали транслировать «Ще не вмерла України і слава, і воля…» почти за полгода до того, как эти слова Павла Чубинского на музыку Михаила Вербицкого утвердили в качестве Государственного Гимна Украины.

16 ноября 2002 года президент Украины Леонид Кучма направил в Верховную Раду Украины представление на согласие назначить новым премьером главу Донецкой ОГА Виктора Януковича. Ныне — беглого президента, предавшего Украину и прячущегося от правосудия на территории страны-агрессора.

В 2002 году кандидатуру Януковича в премьер-министры поддержали 234 народных депутата Украины. Он возглавлял Правительство до 5 января 2005 года, хотя в отставку подал еще 31 декабря 2004 — после объявления результатов внепланового постмайданного третьего тура выборов президента Украины, в котором победил Виктор Ющенко. Таким образом, Янукович установил на то время рекорд пребывания на должности Премьер-министра Украины — он пробыл на этом посту 3,5 года. А с учетом второго премьерства (при президенте Ющенко) Янукович возглавлял Правительство Украины 1257 дней. В дальнейшем рекорд побил его однопартиец Николай Азаров, который «за несколько заходов» просидел в кресле премьера 1419 дней. От лидеров недалеко отстал Владимир Гройман (1232 дня), который, в отличие от Януковича с Азаровым, руководил Правительством в течение одного длительного срока.

Церковный праздник 16 ноября

16 ноября — день памяти мучеников Акепсима, епископа, Иосифа, пресвитера, и Аифала, диакона. Епископ Акепсим возглавлял христианскую Церковь в персидском городе Наэссон. Царь Сапор приказал разыскать и казнить христианское духовенство. Схватили и Акепсима, которому на тот момент уже было 80 лет. Его привели в город Арбелу, где святой старец перед судом отказался принести жертву языческим богам. За это старца жестоко избили и бросили в темницу. На следующий день в эту темницу отправили 70-летнего пресвитера Иосифа и диакона Аифала. Три года их всех держали в кандалах, мучили голодом и жаждой. А затем в храм недалеко от Арбелы, прибыл царь Сапор и захотел увидеть мучеников. Замученные старцы предстали перед царем и снова твердо отказались поклониться языческим богам. Тогда епископу Акепсиму отрубили голову, а пресвитера Иосифа и диакона Аифала забили камнями.

Народные приметы

Если вечером ударит мороз — зима будет достаточно теплой и без существенных перепадов температур.

Дрова в печи горят ярко и с треском – будет мороз, а если плохо разгораются – будет еще тепло.

Что нельзя делать 16 ноября

Не стоит выходить из дома, желательно избегать людных мест.

Нельзя отказывать человеку, если он постучался к вам домой, но затем перекрестите порог и входную дверь.