У Харкові будівельники відновлюють засніжені дахи після обстрілів (фото)

Ні морози, ні сніг не зупинили відновлювальні роботи в Харкові. У мерії повідомили про те, як триває процес у Немишлянському районі.

Там підрядники відновлюють житлові будинки на вул. Амосова, де російськими обстрілами знищено дахи та вентканали.

“В одній із будівель заливають плити на покрівлі та відновлюють стіни на технічному поверсі, а в іншій ремонтують покрівлю машинного приміщення та відновлюють дефлекторні зонти”, – зазначили в мерії.