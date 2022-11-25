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У Харкові будівельники відновлюють засніжені дахи після обстрілів (фото)

Суспільство 09:27   25.11.2022
Оксана Горун
У Харкові будівельники відновлюють засніжені дахи після обстрілів (фото) Фото: Харківська міськрада

Ні морози, ні сніг не зупинили відновлювальні роботи в Харкові. У мерії повідомили про те, як триває процес у Немишлянському районі.

Там підрядники відновлюють житлові будинки на вул. Амосова, де російськими обстрілами знищено дахи та вентканали.

У Харкові відновлюють зруйновані обстрілами дахи багатоповерхівок 3

“В одній із будівель заливають плити на покрівлі та відновлюють стіни на технічному поверсі, а в іншій ремонтують покрівлю машинного приміщення та відновлюють дефлекторні зонти”, – зазначили в мерії.

У Харкові відновлюють зруйновані обстрілами дахи багатоповерхівок.

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    • У Харкові відновлюють зруйновані обстрілами дахи багатоповерхівок

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 09:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ні морози, ні сніг не зупинили відновлювальні роботи в Харкові. У мерії повідомили про те, як триває процес у Немишлянському районі".