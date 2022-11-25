В Харькове строители восстанавливают заснеженные крыши после обстрелов (фото)

Ни морозы, ни снег не остановили восстановительные работы в Харькове. В мэрии сообщили о том, как идет процесс в Немышлянском районе.

Там подрядчики восстанавливают жилые дома по ул. Амосова, где российскими обстрелами уничтожены крыши и вентканалы.

«В одном из зданий заливают плиты на кровле и восстанавливают стены на техническом этаже, а в другом ремонтируют кровлю машинного помещения и восстанавливают дефлекторные зонты», — отметили в мэрии.