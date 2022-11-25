В Харькове строители восстанавливают заснеженные крыши после обстрелов (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Ни морозы, ни снег не остановили восстановительные работы в Харькове. В мэрии сообщили о том, как идет процесс в Немышлянском районе.
Там подрядчики восстанавливают жилые дома по ул. Амосова, где российскими обстрелами уничтожены крыши и вентканалы.
«В одном из зданий заливают плиты на кровле и восстанавливают стены на техническом этаже, а в другом ремонтируют кровлю машинного помещения и восстанавливают дефлекторные зонты», — отметили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 09:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ни морозы, ни снег не остановили восстановительные работы в Харькове. В мэрии сообщили о том, как идет процесс в Немышлянском районе".