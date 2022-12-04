Сьогодні 4 грудня: яке свято та день в історії

4 грудня за церковним календарем – Введення до храму Пресвятої Богородиці. Цього дня Литва та Латвія визнали незалежність України, а на ЧАЕС після аварії знову запустили в роботу 3-й енергоблок.

Свята та пам’ятні дати 4 грудня

Державні свята та пам’ятні дати України цього дня не відзначають. Також немає міжнародних та всесвітніх дат.

4 грудня в історії

4 грудня 1987 року – відбулося післяаварійне введення в експлуатацію 3-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Третій енергоблок технічно пов’язаний і знаходиться поруч із 4-м блоком, на якому сталася аварія у 1986 році. Тому, на відміну від перших двох блоків ЧАЕС, які були у працездатному стані після аварії, 3-й потребував не лише дезактивації, а й відновлювальних робіт. Його зупинили через півтори години після аварії.

Найсильніше на 3-му блоці була забруднена машинна зала – її забруднення відбувалося зі зруйнованої покрівлі четвертого енергоблоку. Крім дезактивації, тут демонтували найбільш забруднене обладнання, а також трубопроводи, вентиляційні короби, кабельні траси. Захисно-розподільну стіну між 3-м та 4-м енергоблоками бетонували та облицьовували свинцем для зменшення радіаційного фону. Будували додаткові захисні стіни на інших ділянках блоку. На початку 1988 року, після утворення захисних бар’єрів, персонал Чорнобильської АЕС почали переводити на безвахтовий метод роботи. Так завершився перший етап ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Метою другого етапу стала поступова підготовка до виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації. Остаточно 3-й блок ЧАЕС припинив виробництво електроенергії 15 грудня 2000 року: о 13:17 за наказом Президента України Леоніда Кучми поворотом ключа реактор енергоблоку №3 зупинили назавжди.

4 грудня 1991 року – незалежність України визнали Литва та Латвія.

Церковне свято 4 грудня

4 грудня – свято Введення в храм Пресвятої Богородиці. За переказами, батьки Діви Марії Йоаким і Ганна, молячись за те, щоб мати дитину, дали обітницю, якщо народиться дитя, присвятити його на служіння Богові. Коли Марії виповнилося три роки батьки вирішили виконати свою обіцянку. Зібравши родичів і знайомих, одягнувши Пречисту Марію у найкращий одяг, зі співом священних пісень, зі запаленими свічками в руках привели її до Єрусалимського храму. У храм вели сходи в 15 високих щаблів – надто тяжкий шлях для дитини. Проте Марія, за Божої допомоги, швидко подолала сходи. Первосвященик ввів Марію у Святе святих, куди з усіх людей тільки раз на рік входив первосвященик з очисною жертовною кров’ю. Усі присутні в храмі дивувалися цій незвичайній події. Іоаким та Анна, вручивши дитину волі Божій, повернулися додому. А Марія залишилася в храмі. Про її життя там немає відомостей. Є лише перекази, що виховували її в суспільстві благочестивих дів. Марія старанно читала Святе Письмо, займалася рукоділлям і постійно молилася.

Народні прикмети

Багато снігу – до морозної та затяжної зими.

Сонячний день – до теплої зими.

Що не можна робити 4 грудня

Не можна вибивати килими та ковдри.

Заборонено фізичну працю та жіноче рукоділля.