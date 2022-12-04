Сегодня 4 декабря: какой праздник и день в истории

4 декабря по церковному календарю – введение в храм Пресвятой Богородицы. В этот день Литва и Латвия признали независимость Украины, а на ЧАЭС после аварии заново запустили в работу 3-й энергоблок.

Праздники и памятные даты 4 декабря

Государственные праздники и памятные даты Украины в этот день не отмечают. Также нет международных и всемирных дат.

4 декабря в истории

4 декабря 1987 года — состоялся послеаварийный ввод в эксплуатацию 3-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Третий энергоблок технически связан и находится рядом с 4-м блоком, на котором произошла авария в 1986 году. Поэтому, в отличие от первых двух блоков ЧАЭС, которые были в работоспособном состоянии после аварии, 3-й нуждался не только в дезактивации, но и в восстановительных работах. Его остановили спустя полтора часа после аварии.

Сильнее всего на 3-м блоке был загрязнен машинный зал — его загрязнение происходило с разрушенной кровли четвертого энергоблока. Кроме дезактивации здесь демонтировали наиболее загрязненное оборудование, а также трубопроводы, вентиляционные короба, кабельные трассы. Защитно-распределительную стену между 3-м и 4-м энергоблоками бетонировали и облицовывали свинцом для уменьшения радиационного фона. Строили дополнительные защитные стены на других участках блока. В начале 1988 года, после образования защитных барьеров, персонал Чернобыльской АЭС начали переводить на безвахтенный метод работы. Так завершился первый этап ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Целью второго этапа стала постепенная подготовка к выводу Чернобыльской АЭС из строя. Окончательно 3-й блок ЧАЭС прекратил производство электроэнергии 15 декабря 2000 года: в 13:17 по приказу Президента Украины Леонида Кучмы поворотом ключа реактор энергоблока №3 остановили навсегда.

4 декабря 1991 года — независимость Украины признали Литва и Латвия.

Церковный праздник 4 декабря

4 декабря – праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. По преданию, родители Девы Марии Иоаким и Анна, молясь за то, чтобы иметь ребенка, дали обет, если родится дитя, посвятить его служению Богу. Когда Марии исполнилось три года, родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, облачив Марию в лучшую одежду, с пением священных песен, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. В храм вела лестница в 15 высоких ступеней – слишком трудный путь для ребенка. Однако Мария, при помощи Божьей, быстро преодолела лестницу. Первосвященник ввел Марию в Святая святых, куда изо всех людей только раз в год входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствующие в храме удивлялись этому необычному событию. Иоаким и Анна, вручив ребенка воле Божьей, вернулись домой. А Мария осталась в храме. О ее жизни там нет сведений. Есть только предания, что воспитывали ее в обществе благочестивых дев. Мария усердно читала Священное Писание, занималась рукоделием и постоянно молилась.

Народные приметы

Много снега – к морозной и затяжной зиме.

Солнечный день – к теплой зиме.

Что нельзя делать 4 декабря

Нельзя выбивать ковры и одеяла.

Запрещен физический труд и женское рукоделие.