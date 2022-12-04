Сегодня 4 декабря: какой праздник и день в истории
4 декабря по церковному календарю – введение в храм Пресвятой Богородицы. В этот день Литва и Латвия признали независимость Украины, а на ЧАЭС после аварии заново запустили в работу 3-й энергоблок.
Праздники и памятные даты 4 декабря
Государственные праздники и памятные даты Украины в этот день не отмечают. Также нет международных и всемирных дат.
4 декабря в истории
4 декабря 1987 года — состоялся послеаварийный ввод в эксплуатацию 3-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Третий энергоблок технически связан и находится рядом с 4-м блоком, на котором произошла авария в 1986 году. Поэтому, в отличие от первых двух блоков ЧАЭС, которые были в работоспособном состоянии после аварии, 3-й нуждался не только в дезактивации, но и в восстановительных работах. Его остановили спустя полтора часа после аварии.
Сильнее всего на 3-м блоке был загрязнен машинный зал — его загрязнение происходило с разрушенной кровли четвертого энергоблока. Кроме дезактивации здесь демонтировали наиболее загрязненное оборудование, а также трубопроводы, вентиляционные короба, кабельные трассы. Защитно-распределительную стену между 3-м и 4-м энергоблоками бетонировали и облицовывали свинцом для уменьшения радиационного фона. Строили дополнительные защитные стены на других участках блока. В начале 1988 года, после образования защитных барьеров, персонал Чернобыльской АЭС начали переводить на безвахтенный метод работы. Так завершился первый этап ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
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Целью второго этапа стала постепенная подготовка к выводу Чернобыльской АЭС из строя. Окончательно 3-й блок ЧАЭС прекратил производство электроэнергии 15 декабря 2000 года: в 13:17 по приказу Президента Украины Леонида Кучмы поворотом ключа реактор энергоблока №3 остановили навсегда.
4 декабря 1991 года — независимость Украины признали Литва и Латвия.
Церковный праздник 4 декабря
4 декабря – праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. По преданию, родители Девы Марии Иоаким и Анна, молясь за то, чтобы иметь ребенка, дали обет, если родится дитя, посвятить его служению Богу. Когда Марии исполнилось три года, родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, облачив Марию в лучшую одежду, с пением священных песен, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. В храм вела лестница в 15 высоких ступеней – слишком трудный путь для ребенка. Однако Мария, при помощи Божьей, быстро преодолела лестницу. Первосвященник ввел Марию в Святая святых, куда изо всех людей только раз в год входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствующие в храме удивлялись этому необычному событию. Иоаким и Анна, вручив ребенка воле Божьей, вернулись домой. А Мария осталась в храме. О ее жизни там нет сведений. Есть только предания, что воспитывали ее в обществе благочестивых дев. Мария усердно читала Священное Писание, занималась рукоделием и постоянно молилась.
Народные приметы
Много снега – к морозной и затяжной зиме.
Солнечный день – к теплой зиме.
Что нельзя делать 4 декабря
Нельзя выбивать ковры и одеяла.
Запрещен физический труд и женское рукоделие.
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 05:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 декабря по церковному календарю – введение в храм Пресвятой Богородицы. В этот день Литва и Латвия признали независимость Украины, а на ЧАЭС после аварии заново запустили в работу 3-й энергоблок".