Прокуратура показала наслідки обстрілів Харківщини в річницю вторгнення РФ

Прокуратура показала фото наслідків обстрілів Харківщини 24 лютого – міст Куп’янськ та Вовчанськ, а також села Синельникове Чугуївського району.

24 лютого близько 21:15 окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Куп’янськ, внаслідок чого спалахнув житловий будинок, розповіли у Харківській облпрокуратурі.

У місті Вовчанськ та селі Синельникове Чугуївського району в результаті ворожих обстрілів пошкоджені приватні домоволодіння.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура