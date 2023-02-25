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Прокуратура показала наслідки обстрілів Харківщини в річницю вторгнення РФ

15:06   25.02.2023
Олена Нагорна

Прокуратура показала фото наслідків обстрілів Харківщини 24 лютого – міст Куп’янськ та Вовчанськ, а також села Синельникове Чугуївського району.

24 лютого близько 21:15 окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Куп’янськ, внаслідок чого спалахнув житловий будинок, розповіли у Харківській облпрокуратурі.

У місті Вовчанськ та селі Синельникове Чугуївського району в результаті ворожих обстрілів пошкоджені приватні домоволодіння.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

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Автор: Олена Нагорна

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура показала фото наслідків обстрілів Харківщини 24 лютого – міст Куп’янськ та Вовчанськ, а також села Синельникове Чугуївського району.".