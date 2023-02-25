Прокуратура показала последствия обстрелов Харьковщины в годовщину вторжения

Прокуратура показала фото последствий обстрелов Харьковщины 24 февраля — городов Купянск и Волчанск, а также села Синельниково Чугуевского района.

24 февраля около 21:15 оккупанты совершили артиллерийский обстрел города Купянск, в результате чего загорелся жилой дом, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

В городе Волчанск и селе Синельниково Чугуевского района в результате вражеских обстрелов повреждены частные домовладения.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура