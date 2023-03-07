Мешканець Харківщини підірвався на міні на власному подвір’ї. Дані Синєгубова
У селі Сніжківка Ізюмського району Харківської області 7 березня підірвався на міні місцевий мешканець. Він перебуває у лікарні з осколковим пораненням ноги.
Про це повідомляє в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник. За його даними, 65-річний чоловік у власному дворі наступив на міну “Пелюстка”.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що чоловік підірвався на міні “Пелюстка” на власному подвір’ї сьогодні близько 16-ї години. За даними посадовця, пораненому – 63 роки.
Мельник своєю чергою нагадав, що Харківщина зараз є одним із найнебезпечніших регіонів України через велику кількість мін та снарядів.
“Пересувайтеся виключно тими шляхами, які були перевірені. Уникайте лісосмуг та не рухайтесь узбіччями. Не підбирайте предмети з землі. Особливо це стосується мешканців населених пунктів, які знаходилися в окупації. Ми маємо справу з дуже підступним ворогом, який здійснює терор мирного населення не тільки обстрілами, а й мінуванням”, – закликав Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 18:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Сніжківка Ізюмського району Харківської області 7 березня підірвався на міні місцевий мешканець. Він перебуває у лікарні з осколковим пораненням ноги.".