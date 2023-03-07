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Житель Харьковщины подорвался на мине в собственном дворе. Данные Синегубова

Происшествия 18:38   07.03.2023
Елена Нагорная
Житель Харьковщины подорвался на мине в собственном дворе. Данные Синегубова Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

В селе Снежковка Изюмского района Харьковской области 7 марта подорвался на мине местный житель. Он находится в больнице с осколочным ранением ноги.

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник. По его данным, 65-летний мужчина в собственном дворе наступил на мину «Лепесток».

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что мужчина подорвался на мине «Лепесток» в собственном дворе сегодня около 16-ти часов. По данным Синегубова, раненому — 63 года.

Мельник напомнил, что Харьковщина сейчас является одним из самых опасных регионов Украины из-за большого количества мин и снарядов.

«Передвигайтесь исключительно теми путями, которые были проверенными. Избегайте лесополос и не двигайтесь по обочинам. Не подбирайте предметы с земли. Особенно это касается жителей населенных пунктов, которые находились в оккупации. Мы имеем дело с очень коварным врагом, который осуществляет террор мирного населения не только обстрелами, но и минированием», — призвал Мельник.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 18:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Снежковка Изюмского района Харьковской области 7 марта подорвался на мине местный житель. Он находится в больнице с осколочным ранением ноги.".