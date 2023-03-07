Житель Харьковщины подорвался на мине в собственном дворе. Данные Синегубова

В селе Снежковка Изюмского района Харьковской области 7 марта подорвался на мине местный житель. Он находится в больнице с осколочным ранением ноги.

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник. По его данным, 65-летний мужчина в собственном дворе наступил на мину «Лепесток».

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что мужчина подорвался на мине «Лепесток» в собственном дворе сегодня около 16-ти часов. По данным Синегубова, раненому — 63 года.

Мельник напомнил, что Харьковщина сейчас является одним из самых опасных регионов Украины из-за большого количества мин и снарядов.

«Передвигайтесь исключительно теми путями, которые были проверенными. Избегайте лесополос и не двигайтесь по обочинам. Не подбирайте предметы с земли. Особенно это касается жителей населенных пунктов, которые находились в оккупации. Мы имеем дело с очень коварным врагом, который осуществляет террор мирного населения не только обстрелами, но и минированием», — призвал Мельник.