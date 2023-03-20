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На Куп’янському напрямку аеророзвідка знищила опорний пункт РФ (відео)

Суспільство 14:25   20.03.2023
Вікторія Яковенко
На Куп’янському напрямку аеророзвідка знищила опорний пункт РФ (відео) Фото: ДПСУ

Бійці підрозділу прикордонної аеророзвідки виявили ворожий взводний опорний пункт на Куп’янському напрямку.

В результаті злагоджених дій, пункт із боєкомплектом окупантів було знищено, повідомили у Державній прикордонній службі України.

Даних про кількість поранених та мертвих військових РФ у ДПСУ не уточнили.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 14:25;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу прикордонної аеророзвідки виявили ворожий взводний опорний пункт на Куп’янському напрямку.".