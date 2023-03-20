На Куп’янському напрямку аеророзвідка знищила опорний пункт РФ (відео)

Бійці підрозділу прикордонної аеророзвідки виявили ворожий взводний опорний пункт на Куп’янському напрямку.

В результаті злагоджених дій, пункт із боєкомплектом окупантів було знищено, повідомили у Державній прикордонній службі України.

Даних про кількість поранених та мертвих військових РФ у ДПСУ не уточнили.