На Купянском направлении аєроразведка уничтожила опорный пункт РФ (видео)

Бойцы подразделения пограничной аэроразведки обнаружили вражеский взводный опорный пункт на Купянском направлении.

В результате слаженных действий пункт с боекомплектом оккупантов был уничтожен, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Данные о количестве раненых и мертвых военных РФ в ГПСУ не уточнили.