На Купянском направлении аєроразведка уничтожила опорный пункт РФ (видео)
Фото: ГПСУ
Бойцы подразделения пограничной аэроразведки обнаружили вражеский взводный опорный пункт на Купянском направлении.
В результате слаженных действий пункт с боекомплектом оккупантов был уничтожен, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Данные о количестве раненых и мертвых военных РФ в ГПСУ не уточнили.
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 14:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы подразделения пограничной аэроразведки обнаружили вражеский взводный опорный пункт на Купянском направлении.".