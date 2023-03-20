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На Купянском направлении аєроразведка уничтожила опорный пункт РФ (видео)

Общество 14:25   20.03.2023
Виктория Яковенко
На Купянском направлении аєроразведка уничтожила опорный пункт РФ (видео) Фото: ГПСУ

Бойцы подразделения пограничной аэроразведки обнаружили вражеский взводный опорный пункт на Купянском направлении.

В результате слаженных действий пункт с боекомплектом оккупантов был уничтожен, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Данные о количестве раненых и мертвых военных РФ в ГПСУ не уточнили.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 14:25;

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