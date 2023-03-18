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Аэроразведчики харьковской ТрО уничтожили оккупантов прямо в блиндаже (видео)

Общество 19:37   18.03.2023
Елена Нагорная
Аэроразведчики харьковской ТрО уничтожили оккупантов прямо в блиндаже (видео)

Аэроразведка 225-го отдельного батальона 127-й бригады территориальной обороны Харькова отработала по вражескому блиндажу, уничтожив оккупантов прямо в укрытии.

Видео опубликовал в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Очередное доказательство того, что врагу не спрятаться. Силы обороны Украины достанут рашистов даже из-под земли», — добавил Мельник.

Видео: Сергей Мельник

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 19:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведка 225-го отдельного батальона 127-й бригады территориальной обороны Харькова отработала по вражескому блиндажу, уничтожив оккупантов прямо в укрытии.".