Аэроразведчики харьковской ТрО уничтожили оккупантов прямо в блиндаже (видео)

Аэроразведка 225-го отдельного батальона 127-й бригады территориальной обороны Харькова отработала по вражескому блиндажу, уничтожив оккупантов прямо в укрытии.

Видео опубликовал в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Очередное доказательство того, что врагу не спрятаться. Силы обороны Украины достанут рашистов даже из-под земли», — добавил Мельник.

Видео: Сергей Мельник