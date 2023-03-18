Live
  • Субота 18.03.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.72
    • 🟢

Аеророзвідники харківської ТрО знищили окупантів просто у бліндажі (відео)

Суспільство 19:37   18.03.2023
Елена Нагорная
Аеророзвідники харківської ТрО знищили окупантів просто у бліндажі (відео)

Аеророзвідка 225-го окремого батальйону 127-ї бригади територіальної оборони Харкова відпрацювала по ворожому бліндажу, знищивши окупантів просто в укритті.

Відео опублікував у Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Черговий доказ того, що ворогу не сховатись. Сили оборони України дістануть рашистів навіть з-під землі”, – додав Мельник.

Відео: Сергій Мельник

Читайте також: Бійці ТрО Харкова показали, як “навалюють по позиціях орків із СПГ” (відео)

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

18:35
На Куп’янському напрямку армія РФ намагається прорвати оборону – Генштаб
18:20
Державні нагороди передали сім’ям загиблих військових у Харкові (фото)
16:58
На вокзалі в місті на Харківщині поліція шукала п’яних підлітків (фото)
16:31
Бійці ТрО Харкова показали, як “навалюють по позиціях орків із СПГ” (відео)
14:30
Розмінування полів Харківщини: помічники приїдуть наступного тижня

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Аеророзвідники харківської ТрО знищили окупантів просто у бліндажі (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 19:37;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідка 225-го окремого батальйону 127-ї бригади територіальної оборони Харкова відпрацювала по ворожому бліндажу, знищивши окупантів просто в укритті.".