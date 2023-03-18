Аеророзвідники харківської ТрО знищили окупантів просто у бліндажі (відео)
Аеророзвідка 225-го окремого батальйону 127-ї бригади територіальної оборони Харкова відпрацювала по ворожому бліндажу, знищивши окупантів просто в укритті.
Відео опублікував у Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
“Черговий доказ того, що ворогу не сховатись. Сили оборони України дістануть рашистів навіть з-під землі”, – додав Мельник.
Відео: Сергій Мельник
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 19:37;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідка 225-го окремого батальйону 127-ї бригади територіальної оборони Харкова відпрацювала по ворожому бліндажу, знищивши окупантів просто в укритті.".