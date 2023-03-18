Аеророзвідники харківської ТрО знищили окупантів просто у бліндажі (відео)

Аеророзвідка 225-го окремого батальйону 127-ї бригади територіальної оборони Харкова відпрацювала по ворожому бліндажу, знищивши окупантів просто в укритті.

Відео опублікував у Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Черговий доказ того, що ворогу не сховатись. Сили оборони України дістануть рашистів навіть з-під землі”, – додав Мельник.

Відео: Сергій Мельник