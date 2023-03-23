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Армія РФ прагне повернути собі Куп’янськ – Британська розвідка

Події 10:53   23.03.2023
Оксана Горун
Армія РФ прагне повернути собі Куп’янськ – Британська розвідка Фото: Вікторія Яковенко

Міноборони Великої Британії у свіжому зведенні за 23 березня заявило про те, що російські окупанти не відмовилися від планів захопити Куп’янськ.

Британські розвідники відзначають деякий поступ російських військ у Луганській області. Зокрема – на найближчих підступах до Кремінної. Крім того, ворог рухається й на Харківщині – з метою дістатися берегів Осколу.

“Місцями Росія досягла успіхів на кілька кілометрів. Російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від оборонних ліній, які вони підготували вздовж височин, і включити природну перешкоду річки Оскіл”, – повідомляють у зведенні Британської розвідки, опублікованому у твітері.

 

На думку британців, росіяни не відмовилися від ідеї досягти успіхів у Харківській області.

“Ймовірно, вони прагнуть відбити Куп’янськ, логістичний вузол”, – констатували в Міноборони Великобританії.

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Проте основні наміри РФ на північному сході, за оцінками розвідників, усе ж – оборонні, а не наступальні: “Командувачі, ймовірно, побоюються, що це один із секторів, де Україна може спробувати провести великі наступальні операції”.

Раніше американський Інститут вивчення війни не підтвердив інформацію про заявлені російськими пропагандистами успіхи окупантів на Харківщині.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 10:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міноборони Великої Британії у свіжому зведенні за 23 березня заявило про те, що російські окупанти не відмовилися від планів захопити Куп’янськ".