Армія РФ прагне повернути собі Куп’янськ – Британська розвідка
Міноборони Великої Британії у свіжому зведенні за 23 березня заявило про те, що російські окупанти не відмовилися від планів захопити Куп’янськ.
Британські розвідники відзначають деякий поступ російських військ у Луганській області. Зокрема – на найближчих підступах до Кремінної. Крім того, ворог рухається й на Харківщині – з метою дістатися берегів Осколу.
“Місцями Росія досягла успіхів на кілька кілометрів. Російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від оборонних ліній, які вони підготували вздовж височин, і включити природну перешкоду річки Оскіл”, – повідомляють у зведенні Британської розвідки, опублікованому у твітері.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 March 2023.
Докладніше про Defense Intelligence’s use of language: https://t.co/Abxa9sU1iq
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XpuSn2ERQG
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 23, 2023
На думку британців, росіяни не відмовилися від ідеї досягти успіхів у Харківській області.
“Ймовірно, вони прагнуть відбити Куп’янськ, логістичний вузол”, – констатували в Міноборони Великобританії.
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Проте основні наміри РФ на північному сході, за оцінками розвідників, усе ж – оборонні, а не наступальні: “Командувачі, ймовірно, побоюються, що це один із секторів, де Україна може спробувати провести великі наступальні операції”.
Раніше американський Інститут вивчення війни не підтвердив інформацію про заявлені російськими пропагандистами успіхи окупантів на Харківщині.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 10:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міноборони Великої Британії у свіжому зведенні за 23 березня заявило про те, що російські окупанти не відмовилися від планів захопити Куп’янськ".