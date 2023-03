Армія РФ прагне повернути собі Куп’янськ – Британська розвідка

Міноборони Великої Британії у свіжому зведенні за 23 березня заявило про те, що російські окупанти не відмовилися від планів захопити Куп’янськ.

Британські розвідники відзначають деякий поступ російських військ у Луганській області. Зокрема – на найближчих підступах до Кремінної. Крім того, ворог рухається й на Харківщині – з метою дістатися берегів Осколу.

“Місцями Росія досягла успіхів на кілька кілометрів. Російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від оборонних ліній, які вони підготували вздовж височин, і включити природну перешкоду річки Оскіл”, – повідомляють у зведенні Британської розвідки, опублікованому у твітері.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 March 2023.

